Poliisi etsii mahdollisesti aseistautunutta henkilöä Porvoossa

Poliisi etsii mahdollisesti ampuma-aseen kanssa kulkenutta henkilöä Porvoossa, Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan STT:lle.

Poliisi sai hieman ennen iltakahdeksaa ilmoituksen, että alueella on nähty henkilö epäilty ampuma-ase hallussaan.

Aseella ei poliisin tietojen mukaan ammuttu. Henkilö on liikkunut seurueessa, jossa on ollut alkuperäisen ilmoituksen mukaan kolme henkilöä.

Henkilöt ovat paenneet paikalta. Poliisi pyrkii tavoittamaan heidät saadakseen lisätietoa asiasta.

Usean partion operaatio on käynnissä Gammelbackan monitoimitalon lähellä Keskusaukiolla. Poliisi kehottaa sivullisia välttämään aluetta, jotta poliisi saa työrauhan.

Asiasta uutisoi ensin Iltalehti.

STT

