Poliisi huolissaan kotihälytystehtävien määrän noususta ja nuorten parveilusta ‒ ”Ahdistus, mielenterveysongelmat, henkinen pahoinvointi ovat lisääntyneet”

Poliisin saamien kotihälytysten määrä on kasvanut alkuvuonna noin 26 prosentilla. Kotihälytystehtävissä nousua aiheuttavat sekä häiriökäyttäytyminen että metelöinti. Myös perheväkivaltatehtävissä on ollut kasvua poikkeusolojen aikana.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, kertoo poliisi.

Valvonta- ja hälytystehtävät yleisesti ovat lievässä laskussa. Rattijuopumustapauksissa on havaittu myös lievää nousua.

‒ Poliisin tehtäväkentässä näyttäytyy, että ahdistus, mielenterveysongelmat, henkinen pahoinvointi ja itsetuhoinen käytös ovat lisääntyneet. Meidän täytyy tukea toinen toistamme tänä vaikeana aikana. Vaikka fyysisten kontaktien on oltava minimissä, tarvitsemme nyt kaiken toisiltamme saatavissa olevan henkisen tuen. Muistutan myös auttavista palveluista, jos omat voimat tuntuvat ehtyvän, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo poliisin tiedotteessa.

Nuorten kokoontuminen suuremmissa ryhmissä lisääntyi selkeästi pääsiäisen aikana, kertoo poliisi. Alueellisesti oli havaittavissa suurienkin joukkojen kokoontumisia, joihin poliisi joutui puuttumaan.

Poliisi onkin huolissaan tulevasta vapusta ja säiden lämpenemisestä.

‒ Vetoamme ihmisiä noudattamaan edelleen ohjeita välttää lähikontakteja sekä olemaan matkustamatta ja kokoontumatta. Kaikkien on nyt tärkeää ymmärtää, että ihan jokaisen toimilla on nyt merkitystä ja sitä nopeammin pääsemme takaisin normaaliin arkeen, mitä paremmin jaksamme noudattaa poikkeusolojen takia annettuja ohjeita ja määräyksiä. Uusia vappuja kyllä tulee, Kolehmainen sanoo.

Poliisi vetoaa aikuisia seuraamaan lasten ja nuorten tekemisiä ja ohjeistamaan heitä tarvittaessa lähikontaktien välttämisen tärkeydestä.

Poliisin havaintojen mukaan ravintolat ovat noudattaneet hyvin velvoitettaan pitää ovet suljettuna.

Poliisi on aloittanut valmistautumisen Uudenmaan valvontaan liittyvän tilanneorganisaation purkamiseksi. Helsingin poliisilaitoksen johtamassa operaatiossa ovat tehneet tiivistä yhteistyötä Helsingin, Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitokset. Mukana on ollut myös Salon poliisi.

Liikkumisrajoitusten valvonnassa on ollut virka-apua rajavartiolaitokselta ja puolustusvoimilta.

Hallitus antaa asetuksen Uudenmaan rajojen liikkumisrajoitusten kumoamisesta tänään kello 13 alkavassa valtioneuvoston yleisistunnossa ja kumoaminen tulee voimaan välittömästi istunnon jälkeen.

Uudenmaan ja muiden maakuntien välistä liikkumista koskeva rajoitus tuli voimaan 28.3.2020. Tarkastettu liikennemäärä on 14.4.2020 saakka ollut 529 188 ajoneuvoa ja matkustajaa. Poliisi on joutunut ohjaamaan takaisin 4 316 henkilöä, mikä on n. 0,82 prosenttia kokonaisliikennemäärästä. Sakkoja on annettu 115 ja huomautuksia 154 kappaletta.

‒ Poliisin näkökulmasta ihmiset ovat noudattaneet Uudenmaan maakuntarajoja koskevaa liikkumisrajoitusta pääsääntöisesti hyvin. Siitä kiitos jokaiselle rajoituksia noudattaneelle. Takaisin palaamaan joutuneita ja erityisesti vakavampia piittaamattomuuksia, joista on annettu sakkoja, on ollut kokonaisliikennemäärään nähden vähän, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Kolehmaisen mukaan Uudenmaan eristyksen purku vapauttaa poliisin resursseja muihin tehtäviin.