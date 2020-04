Poliisi on jo karsinut valvontaa Uudenmaan rajoilla hiljaisilla paikoilla – pääsiäisenä valvontaa lisätään taas

Poliisi on jo karsinut valvontaa Uudenmaan rajoilla hiljaisilla paikoilla, kertoo ylikomisario Pekka Höök Helsingin poliisista.

– Alussa miehitettiin mahdollisimman paljon niitä paikkoja, että saadaan levitettyä tietoa. Ihmiset näyttäisivät huomioineen sen. On seisty myös paikoilla, joissa autoja tulee vain silloin tällöin, niin sen ymmärtää, että sellaisissa paikoissa seisominen ei ole kovin motivoivaa.

Liikennemääriltään vilkkaimmilla teillä valvonta jatkuu Höökin mukaan viime viikon malliin. Hiljaisemmilla paikoilla rajavalvontapisteitä korvataan rajan molemminpuolisella valvonnalla. Tässä voidaan hyödyntää poliisilla jo vuosia käytössä olleita rekisterikilven lukulaitteita, joita tavallisesti käytetään esimerkiksi ajoneuvoverojen maksun valvontaan ja varastettujen ajoneuvojen etsintään. Uudenmaan rajan läheisyydessä voidaan poimia tarkastukseen rajan toiselle puolelle rekisteröityjä ajoneuvoja yksittäistapauksissa.

– Rekisteritunnistusjärjestelmästä saadaan ajoneuvotietoja. Se voi helpottaa, jos tulee Uudenmaan puolella vastaan esimerkiksi ajoneuvo, joka ei ole Uudenmaan alueelta, Höök sanoo.

Rajan ylittämisestä ilman asianmukaista syytä voi saada sakot. Sakkoja on toistaiseksi kirjoitettu esimerkiksi tapauksissa, joissa sama ihminen yrittää toistuvasti jollakin verukkeella yli rajan. Höökin mukaan sakkojen kirjoittaminen on tilannekohtaista ja arvioinnissa punnitaan muun muassa teon tahallisuutta.

Pääsiäisenä valvontaa tehostetaan

Poliisi on kertonut, että myös automaattisia nopeusvalvontakameroita voitaisiin käyttää rajavalvonnassa. Tämä ei Höökin mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, että kamerat ottaisivat kuvia esimerkiksi kaikista ohiajavista, vaan kamera ottaa kuvan vain, jos siihen ajaa ylinopeutta.

– Jos esimerkiksi joku ajaa rajan lähellä kameraan niin, että se räpsähtää, niin periaatteessa voi tulla kyseeseen, että siinä ohella selviteltäisiin myös tätä maakunnan rajakysymystä.

Höökin mukaan normaalia vilkkaampaa pääsiäisliikennettä aiotaan valvoa samaan malliin kuin viime viikonkin liikennettä, eli kun valvontaa on nyt karsittu, valvontaa lisätään.

– Painottaisin edelleenkin, että kaikilla on nyt vastuu viruksen leviämisen estämisestä, ja säännökset ovat voimassa myös pääsiäisenä.

Pääsiäisen vietto ei riitä syyksi Uudenmaan rajan ylittämiseen.

Työmatkalaiset jonossa maanantaiaamuna jopa 45 minuuttia

Liikennettä piisasi maanantaiaamuna ruuhkaksi asti. Nelostiellä eli Lahdesta Helsinkiin kulkevalla valtatiellä oli poliisin mukaan pahimmillaan 45 minuutin jono tarkastuspisteelle. Pisimmät jonot olivat samaa luokkaa kuin viime viikon maanantaina.

Uudenmaan rajalla tarkastettiin maanantaina puolenyön ja aamuyhdeksän välillä liki 14 000 ajoneuvoa, joista 24 ei saanut lupaa ylittää rajaa. Junissa tarkastettiin maanantaina yhdeksään mennessä 73 ihmistä, joista yksi joutui kääntymään takaisin. Yhdelle junamatkustajalle kirjoitettiin sakko valmiuslain rikkomisesta.

STT

Kuvat: