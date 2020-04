Poliisi piirittää aseistautunutta ihmistä Vantaalla

Poliisilla on käynnissä piiritysoperaatio Asolassa Itä-Vantaalla. Asiasta kertoo Itä-Uudenmaan poliisi Twitterissä.

Poliisi on myöhäisillasta lähtien tavoitellut aseistautunutta ihmistä asunnosta. Neljältä yöllä poliisista kerrottiin tilanteen olevan yhä käynnissä. Tilanteesta ei poliisin arvion mukaan ole vaaraa ulkopuolisille, eikä henkilövahinkoja ole tullut.

Paikalla on useita partioita, ja poliisi on myös eristänyt aluetta operaation takia.

Poliisi on luvannut kertoa lisää, kun se on operaatiota vaarantamatta mahdollista.

STT

Kuvat: