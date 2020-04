Poliisia huolettaa, miten lapset pärjäävät kotien vappukemujen aikana – kotihälytyksiä ollut tavallista enemmän

Vaikka suomalaiset ovat poliisin mukaan noudattaneet koronarajoituksia ja -määräyksiä hyvin, edessä oleva poikkeusvappu huolettaa poliisia. Huolenaiheena on ainakin se, miten lapset pärjäävät kodeissa vappukemujen vieton jaloissa.

– Tällaista vappua ei ole aiemmin ollut, joten ei ole varmaa tietoa siitä, miltä se tulee näyttämään. Julkiset paikat pysyvät todennäköisesti rauhallisina, mutta olemme varautuneet siihen, että kotihälytystehtäviä voi tulla paljonkin, sanoo ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisista.

Valvonta- ja hälytystoiminnan johtaja Sundqvist myöntää, että nyt etenkin lasten tilanne askarruttaa.

– Kotihälytyksiä on ollut viime viikkoina tavanomaista enemmän. Pelkona on se, että poliisin tutkan havaitsematta jää asioita, jotka pitäisi saada tietoon. Löytyykö vappuna sellaista tahoa, joka huomaa lapsen tai nuoren hädän, ylikomisario kysyy.

Sisä-Suomen poliisin apulaispäällikkö Osmo Ovaska kertoo, että hänen toimialueellaan kotihälytykset ovat lisääntyneet koronaepidemian aikana 20-30 prosenttia. Ovaska on silti toiveikas siitä, että koronavappu sujuu kelvollisesti ellei jopa hyvin.

– Itse uskon, että tämä vappu on ainakin poliisin kannalta helpompi kuin tavanomainen vappu.

Ei teekkarikastetta tänä vappuna

Tampereen pormestari Lauri Lyly kertoo STT:lle, että kaupunki on varautunut vappuun tapahtumien peruuttamisen ohella sulkemalla keskeiset torit.

– Torimyyntiä ei meillä ole nyt vappuna, lukuun ottamatta ilmapallomyynnin tapaista kauppaa. Nyt ei ole joukkojuhlinnan aika.

Lyly muistuttaa, että esimerkiksi Tampereen vapun päävetonauloihin lukeutuva teekkarikaste jää tänä keväänä järjestämättä.

Pormestarin mukaan Tampereen ja Pirkanmaan koronatilanne on ollut tähän asti varsin hyvin hallussa.

– Tartuntoja on ollut vähän. Tämän voi tulkita niin, että koronarajoituksia on noudatettu erittäin hyvin.

Poliisihallituksesta annetaan koko Suomelle hyvä arvosana koronakurin pitämisestä.

– Suomalaisille voi antaa tästä hyvän yleisarvosanan. Suurin osa ihmisistä on noudattanut rajoituksia todella hyvin, kehuu poliisitarkastaja Konsta Arvelin.

Hänen mukaansa murheena on kuitenkin se, miten suomalaisten turnauskestävyys riittää. Sinnikkyyttä koetellaan, kun epidemia jatkuu, kelit lämpenevät ja samalla tulee tietoa siitä, että rajoitustoimet ovat purreet.

– On riski, että ohjeista lipsutaan esimerkiksi vappuna. Niin kutsuttua viruslinkoa ei saisi nyt päästä syntymään minnekään.

Osalla nuorista ja vanhuksista pinna kireällä

Arvelin sanoo, että poliisin pelimerkit vapun valvontaan ovat eritystilanteesta huolimatta ne perinteiset.

– Erona normaaliin vappuun on ennen muuta se, että kaikki yli 10 ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä. Nyt on vahva suositus siitä, että suomalaiset viettävät virtuaalivapun. Yhteyttä voi ja kannattaa pitää sosiaalisessa mediassa.

Arvelinin mukaan väestössä on erottunut Suomessa kaksi ikäryhmää, joille eläminen koronarajoitusten mukaisesti on ollut osin vaikeaa.

– Nuorilla on ollut jonkin verran vaikeuksia noudattaa näitä rajoituksia. Ikähaitarin toisessa päässä puolestaan osa vanhuksista ei halua mennä omaehtoiseen karanteeniin.

Etenkin nuorten tapaamiset isommissa porukoissa ovat lisääntyneet viime aikoina ympäri maata.

