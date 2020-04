Pörssiviikko alkoi Yhdysvalloissa reippaassa nousussa

Yhdysvalloissa pörssiviikko alkoi vahvassa nousussa. New Yorkin Wall Streetilla Dow Jones -indeksi päätyi vahvan avauksen jälkeen 7,7 prosentin nousuun. Laajempi S&P 500 oli pörssin sulkeutuessa 7 prosenttia plussalla, teknologiaindeksi Nasdaq puolestaan vahvistui 7,3 prosenttia.

Markkinoita piristivät orastavat toiveet siitä, että koronavirusepidemia saattaisi olla pian lakipisteessään. Yksi kriisin keskuksista Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltio.

Pörssit olivat maanantaina nousussa myös muualla maailmassa. Euroopan suurista pörsseistä Frankfurtissa DAX-indeksi nousi viitisen prosenttia. Pariisissa CAC40 -indeksi nousi neljän prosentin tahtia ja Lontoossa FTSE 100-indeksi piristyi 2,5 prosentin verran.

STT

