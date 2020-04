TEM: Suomessa jo yli 150 000 lomautusta koronakriisin vuoksi – tiistaina yt-neuvotteluista ilmoittaneet Posti ja Valmet

Suomessa on koronakriisin vuoksi aloitettu noin 155 000 lomautusjaksoa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Maanantaina uusia lomautuksia tuli runsaat 10 000 kappaletta.

Yhdellä henkilöllä voi olla useita lomautuksia. Toisaalta kaikkien lomautettujen määrä voi olla suurempikin, sillä luvuissa ovat mukana vain vähintään 20 ihmistä työllistävät yritykset.

Uusia työttömiä on noin 20 000, ministeriö kertoo seurantansa perusteella.

Erityisen pahasti lomautuksista on kärsinyt matkailu- ja ravintola-ala, mistä kertoo karua kieltä tiistaina julkaistu Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometri. Kaksi kolmasosaa tällä alalla työskentelevistä barometrin vastaajista kertoo tulleensa lomautetuksi koronavirusepidemian vuoksi.

Barometrista selviää myös, että melkein 90 prosenttia matkailu- ja ravintola-alan vastaajista kertoo työnantajansa aloittaneen lomautukset ylipäätään.

– Valtava lomautusten osuus ei valitettavasti tule yllätyksenä, kun matkailijoita ei ole ja vain pieni osa ravintoloista pystyy mukautumaan take out -malliin, sanoo PAMin ekonomisti Olli Toivanen tiedotteessa.

Kaupan ja kiinteistöpalveluiden aloilla lomautuksia on aloitettu noin joka kolmannen vastaajan työantajayrityksessä.

Tiistaina lomautuksia koskevista yt-neuvotteluista ovat kertoneet muun muassa Valmet ja Posti Group.

Osan Postista hiljentynyt, paketteja kulkee sesonkitahtia

Posti käynnistää yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista rahtiliiketoiminnassaan. Neuvotteluiden piirissä on koko rahdin henkilöstö, johon kuuluu noin 1 100 työntekijää.

Konsernissa on meneillään yt-neuvottelut myös kotipalveluissa. Postin alustavan arvion mukaan sen lomautustarve on vähäinen. Työntekijöitä kotipalveluissa on noin 600.

Postin omistamassa Transvalissa alkoi maaliskuussa yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista. Niiden piirissä oli noin3 600 ihmistä, ja ne ovat osin päättyneet, emoyhtiö kertoo.

Neuvottelujen tuloksena Transvalilla on tarvittaessa mahdollisuus lomauttaa henkilöstöä määräaikaisesti ja porrastetusti vuoden 2020 aikana. Mahdollisten lomautusten kesto on korkeintaan 90 päivää. Postin mukaan Transvalin lomautustarve on pyritty minimoimaan useilla toimenpiteillä.

Yhtiö kertoo, että osana koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta Posti Groupin seitsenjäseninen johtoryhmä luopuu yhden kuukauden palkasta. Johtoryhmä jatkaa työtä normaalisti.

Osa konsernin toiminnasta on hiljentynyt, mutta Postin mukaan sen paketti- ja verkkokauppatoiminta on poikkeuksellisen kiireistä. Koronaviruspandemian seurauksena yhtiö toimittaa noin miljoona pakettia viikossa, mikä vastaa joulun huippusesongin tahtia.

Valmetin lomautustarve noin 200 työntekijää

Teknologiayritys Valmet arvioi, että sen lomautustarve on noin 200 henkilöä. Lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

Neuvottelujen piirissä ovat Palvelut-liiketoimintalinjan ja sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueorganisaation henkilöstö. Niissä työskentelee yhteensä 1 700 ihmistä. Kaiken kaikkiaan Valmetilla on Suomessa noin 5 150 työntekijää.

Koronaviruspandemia on vähentänyt työtarvetta yhtiössä maailmanlaajuisesti. Asiaan on pyritty reagoimaan esimerkiksi ohjaamalla työntekijöitä muihin tehtäviin sekä pitämällä rästiin kertyneitä lomapäiviä. Yt-neuvotteluilla yhtiö reagoi edelleen vähentyneeseen työmäärään sekä varautuu pandemiasta liiketoiminnalle aiheutuvien vaikutusten mahdolliseen laajentumiseen.

Valmet kertoo, että pandemia luo epävarmuutta sen toimintaympäristöön. Yhtiö arvioi kuitenkin kohtaavansa tilanteen kestävältä pohjalta sen viime vuosien vahvan kehityksen ansiosta.

