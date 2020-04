Postista lähtenyt Heikki Malinen siirtyy Outokummun toimitusjohtajaksi

Postin toimitusjohtajan paikalta viime lokakuussa lähtenyt Heikki Malinen on valittu teräsyhtiö Outokummun uudeksi toimitusjohtajaksi.

Malinen siirtyy Outokummun palvelukseen vappuna ja toimitusjohtajaksi 15. toukokuuta. Outokummun edellinen toimitusjohtaja Roeland Baan jättää yhtiön tuolloin. Baan siirtyy tanskalaisen katalyyttivalmistaja Haldor Topsoen johtoon. Hän toimi Outokummun toimitusjohtajana vuodesta 2016.

Malinen on ollut Outokummun hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien. Nimityksensä myötä hän eroaa yhtiön hallituksesta huhtikuun lopussa. Ennen Postia hän on työskennellyt toimitusjohtajana Pöyryssä sekä UPM:n johtotehtävissä Yhdysvalloissa ja Suomessa.

Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan sanoi tiedotteessa olevansa vakuuttunut, että toimitusjohtajana Malinen on Outokummulle huomattava vahvuus.

– Mittavan kansainvälisen hakuprosessin jälkeen Heikki Malinen erottautui parhaana valintana Outokummun toimitusjohtajaksi – hänellä on toimitusjohtajakokemusta vaativissa toimintaympäristöissä, minkä lisäksi hänellä on kansainvälistä kokemusta myynnistä ja prosessiteollisuudesta, Jordan perusteli.

Pitkä kokemus Outokummun hallituksessa on lisäetu, jonka ansiosta Malisella on laaja tietämys yhtiön liiketoiminnasta, Jordan sanoi.

Malinen sanoi pitävänsä kunniana päästä johtamaan Outokumpua.

– Yhtiössä viimeisen neljän vuoden aikana toteutetun muutoksen ansiosta yhtiö on hyvässä kunnossa – yhtiön tuotantolaitokset ovat maailmanluokkaa ja henkilöstö motivoitunutta ja osaavaa, Malinen sanoi.

STT

