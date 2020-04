Power Cupin siirtyminen tuo jättilaskun Lentopalloliitolle – Salon Viesti pääsee pälkähästä

Salon Power Cup siirtyy odotetusti vuodella eteenpäin. Asiasta päätti Lentopalloliiton hallitus torstaina.

Maailman suurimmaksi juniorilentopalloturnaukseksi mainostettu tapahtuma pelataan Urheilupuistossa 10.–13. kesäkuuta 2021. Samalla Kauhavan Power Cup siirtyy vuodella eteenpäin.

Salon Power Cupin järjestelyt olivat jo pitkällä ja turnaukseen oli ilmoittautunut ennen koronavirusepidemian laajenemista lähes 800 joukkuetta.

Ilmoittautuneiden osallistujien pelipassimaksut palautetaan täysimääräisesti syyskuun loppuun mennessä. Sen sijaan joukkuemaksuja ei palauteta, johtuen turnauksen organisoinnista johtuvista kuluista. Jo maksetut joukkuemaksut ovat seurojen käytössä ensi vuoden turnauksessa.

Siirto aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita Lentopalloliitolle, mutta ei järjestävälle seuralle Salon Viestille.

– Meillä on ollut joitain pieniä kuluja, mutta ei mitään suurta. Lentopalloliitolla oli suurempi riski, Viestin lentopallojaoston puheenjohtaja Jenni Sorola kertoo.

Lentopalloliiton toimitusjohtajan Seppo Siika-ahon nuotti on synkempi.

– Siirron taloudellinen vaikutus on merkittävä. Tarkkoja lukuja en voi vielä antaa, mutta tähän mennessä liitto on käyttänyt turnauksen järjestelyihin kuusinumeroisen summan rahaa.

Power Cup muodostaa Lentopalloliiton tulobudjetista noin 20 prosenttia. Lentopalloliiton budjetti on ollut viime vuosina 5–6 miljoonaa euroa, joten summat ovat merkittäviä.

Siika-aho kertoo, että Lentopalloliitto on ilmoittanut asiasta jo opetus- ja kulttuuriministeriöön mahdollisten tappiokorvausten varalta.

– Toivottavasti meidät huomioidaan siellä ja saamme edes jonkun osan tappioista kuitattua sitä kautta.

Jo ennen koronavirusepidemiaa taloudellisissa vaikeuksissa ollut Lentopalloliitto on siis entistä ahtaammalla. Liiton tulopuoli on romahtanut täysin ja henkilöstöä on lomautettu.

Toisaalta menoja säästää merkittävästi se, että nuorten ja aikuisten maajoukkuetoiminta on toistaiseksi tauolla.

– Kyllä me tästä yli mennään. Pitää vaan elää suu säkkiä myöden, Siika-aho hymähtää.

Salon Power Cupin paikallispäällikkö Johanna Anttonen piti siirtopäätöstä ainoana oikeana.

– Mietin sen sitä kautta, että Power Cup on ainutlaatuinen tapahtuma Salossa ja haluamme tehdä siitä myös ainutlaatuisen. Se olisi ollut vaikeaa toteuttaa enää tänä vuonna.

– Olisivatko vanhemmat uskaltaneet edes päästää lapsiaan turnaukseen, Anttonen kysyy.

Viestin pyörittämä organisaatio oli ehtinyt tehdä kuluneen vuoden aikana valtavan työn tapahtuman eteen. Iso osa työstä on ollut turhaa, mutta ei läheskään kaikki.

– Johanna dokumentoi nyt kaiken mahdollisen, mitä voimme käyttää syksyllä ja ensi keväänä. Kenttä-, majoitus- ja liikennesuunnittelut voidaan siirtää sellaisenaan ensi vuoteen, Sorola miettii.

Vaikka se juuri nyt tuntuu tylyltä ja tyhmältä, siirrosta voi olla myös hyötyä: tähän asti järjestelyissä tulleet ongelmat ovat helpompi huomata ja korjata, ja hyvät asiat pitää sellaisenaan.

– Juuri niin. Harmittelimme muutamaa puuttuvaa tai liian tiukille mennyttä asiaa, joita voimme nyt toteuttaa. Pohjat ensi vuodelle on tehty todella hyvin, tietotaito ei häviä mihinkään, Sorola vakuuttaa.

– Mikä tärkeintä, niin 25 hengen ydinporukasta jokainen on sanonut, että haluaa olla ehdottomasti mukana ja viedä tämän projektin maaliin. Olen todella iloinen siitä, Anttonen hehkuttaa.