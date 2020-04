Putin käski venäläisiä pysymään poissa töistä vielä kuukauden – presidentin mukaan palkat maksetaan työtauon koko ajalta

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kehottanut kansalaisia pysymään kotona ja poissa työpaikalta vielä koko huhtikuun ajan. Putin puhui torstaina Venäjän televisiossa maan koronavirustilanteesta.

Putinin aiempi kehotus kotona pysymisestä koski vain tätä viikkoa. Hän toisti nyt tuolloin antamansa lupauksen, että palkat työtauon ajalta kyllä maksetaan.

Putinin mukaan Venäjän kukin alue saa itse päättää, millaiset liikkumis- tai muut rajoitukset ovat kyseisellä seudulla nyt tarpeen.

Presidentti myös sanoi, että koronatartuntojen määrää Moskovassa ei ole vielä ollut mahdollista kääntää laskuun. Venäjän useimmat koronatartunnat on tähän asti todettu 12 miljoonan asukkaan Moskovassa.

Tv-puheessaan Putin toi lisäksi esiin mahdollisuuden, että työpaikoille saatetaan pystyä palaamaan jo ennen huhtikuun loppua, jos koronatilanne sitä ennen paranee.

Venäjällä on todettu virallisesti yli 3 500 koronavirustartuntaa, mutta todellinen määrä lienee huomattavasti suurempi. Koronaviruksen ilmoitetaan aiheuttaneen maassa 30 kuolemaa. Viruksen aiheuttamia kuolemia on ilmoitettu Venäjällä useissa suurissa kaupungeissa, ja alueilla on määrätty tiukkoja rajoituksia ulkona liikkumiseen.

STT

Kuvat: