Puute suojatakeista sairaaloissa on noussut selvästi – korvikkeena käytetty kertakäyttöisiä sadetakkeja

Ammattijärjestö Tehyn tuoreen kyselytutkimuksen mukaan puute suojatakeista sairaaloissa on noussut selvästi. Kaksi viikkoa sitten suojatakkien vähyydestä ilmoitti vastaajista noin 20 prosenttia ja nyt yli 70 prosenttia.

Vastaajista yli 70 prosenttia ilmoitti, että myös puute hengityssuojaimista on hieman pahentunut edellisestä kyselystä.

Erityisesti pula suojatakeista on tullut ilmi myös Tehyyn tulleissa yhteydenotoissa, ja puutetta on yritetty korjata muun muassa kertakäyttösadetakeilla.

Tehy aloitti kyselytutkimukset yliopistosairaaloiden ja keskussairaaloiden pääluottamusmiehille sekä työsuojeluvaltuutetuille huhtikuun alussa. Tämän kyselytutkimuksen vastaukset edustivat 11 sairaalaa eri sairaanhoitopiirien alueella.

STT

