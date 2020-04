Rajoitukset voimassa vappunakin

Toimet koronanepidemian hillitsemiseksi ovat onnistuneet Suomessa, mikä on hyvä asia. Kolikolla on myös toinen puoli: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että epidemian tehokas hidastaminen pidentää sen kestoa merkittävästi. THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan covid19-epidemia on nykyisellä vauhdilla Suomessa pahimmillaan ehkä ensi syksynä.

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että parhaillaan harkitaan vakavasti, voiko kevään mittaan asetettuja rajoituksia vähitellen lieventää. Hallituksen on määrä kokoontua ensi sunnuntaina neuvottelemaan aikataulusta. Tällä hetkellä esimerkiksi ravintolat, kirjastot ja liikuntapaikat ovat kiinni, ja yli kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa.

Rajoitusten lisäksi voimassa ovat edelleen myös tartuntojen vähentämiseksi annetut ohjeet ja suositukset. Sosiaalisia kontakteja on syytä välttää, ja esimerkiksi kaupassa käydessä muihin asiakkaisiin ja työntekijöihin olisi pidettävä vähintään metrin etäisyys. Käsien pesu ja käsidesin käyttö on yhtä tärkeää nyt kuin epidemian alkaessa, samoin yksinkertaisten yskimisohjeiden noudattaminen.

Tähän asti suomalaiset ovat eläneet kuuliaisesti ohjeiden mukaan, ja samalla linjalla on syytä jatkaa. On ilmeistä, että varotoimilla on estetty myös muiden influenssojen leviämistä.

Koronatestiin pääsee nyt helpommin kuin vielä pari viikkoa sitten. Testiin ohjataan kaikki potilaat, joilla on koronainfektioon sopivia oireita tai joilla epäillään tartuntaa. Tarkoitus on tavoittaa tartunnan saaneet, ja sen takia jokaisen oireilevan on syytä hakeutua testattavaksi, vaikka oireet olisivat lieviä.

Salossa oli keskiviikkoon mennessä varmistettu 45 koronatapausta. Kahden viime viikon aikana uusia tapauksia on tullut vain muutama. Osa Salon koronapotilaista on sairaalahoidossa, ja kuolemantapauksia on yksi. Suurin osa sairastuneista on tervehtynyt, ja heidän eristyksensä on päättynyt.

Koronatilanne näyttää lukujen valossa toistaiseksi asettuneen. Rajoitukset ja ohjeet on silti syytä ottaa vakavasti, vaikka vappu ja pitkä kevätviikonloppu houkuttelisivatkin käyttäytymään toisin.