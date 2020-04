Ravimiehillä riittää optimismia – myös raviurheilu elää vaikeita aikoja, kilpailutauon aikana töitä tehdään parempien päivien eteen

Arto Hammar nousee Unnan Vesselin rattailta ja puuskahtaa:

– Outoja aikoja eletään.

Kiskossa talliaan pitävä Hammar sai juuri kuulla Suomen Hippoksen päätöksen, jonka mukaan kaikki ravit on peruttu toukokuun puoleenväliin asti.

Hammar on ohjastanut vuosikausia 3–4 iltaravien viikkotahdilla. Nyt ajankäyttö on mullistunut.

– Ajoin viimeksi kilpaa maaliskuun puolivälissä. Ensimmäinen ”iltalomaviikko” meni mukavasti, mutta sen jälkeen illat ovat tuntuneet oudon pitkiltä.

– Koko ajan mielessä pyörii se, että työssäni palkka tulee ennen kaikkea tulosten kautta. Nyt niitä tuloksia ei voi saavuttaa. Hevoset tuntuvat treenissä todella hyviltä, mutta tasoa ei pääse mittaamaan.

Hammarin alkuvuosi oli hänen uransa paras. Tallin hevosista Sheikki ehti seitsemässä startissa juosta palkintorahaa 46 000 euroa. Ori nousi talven aikana suomenhevosen terävimpään kärkeen.

Sheikin tähtäin on asetettu Seinäjoen Kuninkuusraveihin heinä-elokuun vaihteeseen, mutta varmuutta kisan järjestämisestä ei ole.

– Ainakin päästään vuoden verran jossittelemaan, mikäli niitä ei järjestetä.

Iltavapaista huolimatta Hammarilla riittää päivisin töitä. Kahta tallia pitävä Hammar käy ajamassa joka toinen päivä tyttärensä Marika Hammarin hoitaman Kiskon tallin hevosia. Valmennettavia hevosia on yhteensä kolmisenkymmentä. Yksikään omistaja ei ole vielä hakenut hevostaan pois valmennuksesta, vaikka heidänkin asemansa on tukala.

– Hevosten valmennuksessa pitäminen on kallista ja tulot loppuvat, kun kilpailemaan ei pääse. Tauon aikana on pyrittävä treenaamaan hevoset niin hyvään kuntoon, että niillä pystyy taas pärjäämään sitten, kun ravitoiminta alkaa.

– Toki notkahduksen jälkeinen rahapalkintojen taso on hämärän peitossa, hän muistuttaa.

Hammar löytää vaikeasta tilanteesta myös positiivisen puolen: Nyt keskusjärjestöllä ja raviradoilla on aikaa ideoida, miten raviurheilun suosio saadaan uuteen nousuun.

– Keinoja on olemassa, ne pitää vain löytää. Meillä on hieno, perinteinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä laji. Jokaisen toimijan tulee omalla kohdallaan miettiä, miten sitä voidaan edistää, Hammar linjaa.

Turussa Metsämäen tallin kupeessa olevalla Koivusen tallilla tehdään töitä normaaliin tapaan. Ajovuorossa olevat hevoset valjastetaan treenilenkille. Huolto- ja hoitotoimenpiteitä tehdään tarpeen mukaan. Henkilökunta on täydessä työn touhussa.

– Haluan pitää hevoset sellaisessa kunnossa, että voin ilmoittaa 15–20 hevosta heti starttiin, vaikka ravitauko päättyisi huomenna, varsinaissuomalaisen raviurheilun ykkösmies Harri Koivunen perustelee.

Tallin huoltovarmuuteen on satsattu täydentämällä kuivikke- ja rehuvarastoja. Myös henkilökunnan sairastumisen varalle on sovittu sijaisjärjestelyitä. Koivusen tallissa työskentelee kahdeksan ulkopuolista työntekijää.

Koivusen tallissa on lähes 50 ravuria eikä poikkeustilanne ole aiheuttanut suurta katoa: neljä hevosta on siirretty Ruotsiin valmennukseen ja kaksi haettu omistajien toimesta kotiin.

Ruotsissa ravit pyörivät edelleen, tosin ilman yleisöä.

– Ottamatta kantaa koronavirustilanteeseen, pidän Ruotsin käytäntöä hyvänä. Mitä paremmin Ruotsin raviurheilu voi, sitä parempi meille. Muutamat valmentajat ovat siirtäneet toimintaansa länsinaapuriin. Kuulin juuri, että lainaohjastajista ainakin Hannu Torvinen siirtyy Ruotsin puolelle, Koivunen kertoo.

Koivusen illat kuluvatkin nyt Ruotsin raveja katsellessa.

– Siellä näkee hyviä hevosia ja mielenkiintoisia kilpailuja.

Aikaa riittää, kun myös hänen suosikkijoukkueensa Vilppaan pelit loppuivat. Koivunen pohtii hieman huolestuneena sitä hetkeä, kun kilvanajo taas alkaa.

– Normaalista päiväjärjestyksestä raviurheilijan ankaraan elämänrytmiin palaaminen vaatii selkärankaa. Iän myötä voimistuvaa mukavuudenhalua ei ole helppo nujertaa.

– Tässä tilanteessa positiivisia asioita pitää hakea, mutta kyllä niitä löytyy. Mieli on toistaiseksi iloinen.

Yhden Suomen kokeneimman ja suosituimman lainaohjastajan Ari Moilasen työt loppuivat myös kuin seinään. Mutta ei tekeminen.

– Kotona kyllä riittää tekemistä, rästitöitä on kertynyt vuosien varrella läjäpäin.

Moilanen asuu Vihdissä yhdessä vaimonsa Minnan kanssa. Kotitallista löytyy neljä ajohevosta ja kaksi opetettavaa varsaa.

Pariskunta on nyt vapaaehtoisessa karanteenissa, lähimmät naapurit ovat näköetäisyyden ulkopuolella.

– Täällä keskellä ei mitään on juuri nyt ihanteellista asua. Ei tarvitse varoa lähikontakteja.

Vaikka ohjastustöitä ei ole, Moilanen on pyrkinyt pitämään vuorokausirytminsä samana.

– Menen nukkumaan samoihin aikoihin, kun iltaraveista kotiin tullessani. Sitten kun työt alkavat, ei tarvitse muuttaa mitään, Moilanen muistuttaa.

Moilanen kertoo, että alkuvuonna monissa talleissa hevosia oli sairaina ja kilpailut kävivät vähäverisiksi. Moilanen uskookin, että pakollisen kilpailutauon aikana kaikilla on tavoitteena saada hevoset terveiksi ja treenauttaa ne mahdollisimman kovaan kuntoon.

– Tilanteelle ei voi mitään. Suomessa asiat hoidetaan kuitenkin jämäkästi. Jonakin päivänä tämä kriisi on ohi!

Kirjoittaja: Mauri Mäkynen