Ravintolat, kahvilat, baarit ja pubit sulkivat ovensa toukokuun loppuun asti

Suomessa ravintolat ovat sulkeutuneet näillä näkymin toukokuun loppuun saakka.

Eduskunta vahvisti valtioneuvoston asetuksen myöhään torstaina. Asetus edellytti, että ravintoloiden, baarien ja kahviloiden kaikkialla Suomessa piti sulkea ovensa vuorokauden vaihtuessa lauantaiksi.

Ravitsemisliikkeiden sulkemisella pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Esimerkiksi ruoan ulosmyynti on edelleen sallittu.

Aalto-yliopistossa on arvioitu, että jopa puolet ravintola- ja majoitusalan yrityksistä on suurissa maksuvaikeuksissa jo kuukauden päästä.

Saman selvityksen mukaan maksuvaikeudet ulottuvat 70-80 prosenttiin yrityksistä kolmen kuukauden päästä.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arveli STT:lle perjantaina, että alan konkurssien määrä riippuu muun muassa siitä, joutuvatko ravintolat maksamaan vuokria vaikeassa tilanteessa. Lapin mukaan osa suurista vuokranantajista on tullut vastaan, mutta eivät suinkaan kaikki.

Eduskunta velvoitti valtiota kompensoimaan tulojen menetyksiä päättäessään ravintoloiden sulkemisesta. Tätä Lappi pitää myös elinehtona.

– Jos tukea ei tule, jälki on rumaa, Lappi varoittaa.

Ravintolat tartuntapesiä

Kuten useissa muissa rajoittamistoimia koskevissa asioissa, eduskunta päätti ravintoloiden sulkemisesta perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi torstaina, että valiokunta pohti sitä, onko toimenpide asianmukainen, oikeasuhteinen ja välttämätön. Valiokunta päätyi siihen, ettei se esitä asetusta kumottavaksi.

– Asetus on tarpeen lähikontaktien vähentämiseksi, tartuntojen vähentämiseksi, jotta kuolemantapauksia saadaan alennettua, Ojala-Niemelä sanoi.

Ojala-Niemelä lisäsi, että ravitsemisliikkeet ovat kansainvälisten kokemusten ja tapauskohtaisten kertomusten perusteella osoittautuneet merkittäväksi tartuntojen leviämisen edistäjäksi.

Valiokunta korosti, että valtioneuvoston asetusta pitää muuttaa ja sulkemisesta luopua alueella, jossa ravintoloita ei ole enää välttämätöntä pitää suljettuina.

Ravintoloiden sulkeminen oli pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen pyrkimyksenä jo aiemmin. Kun viime viikolla kävi ilmeiseksi, ettei ravintoloiden sulkemista koskevaa asetusta saada vielä voimaan, Marin vetosi ravintoloitsijoihin, että he pitäisivät ravintolansa suljettuina.

STT

Kuvat: