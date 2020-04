Ravintoloiden erillistuesta eri näkemys ministeriöissä, yhteistä näkemystä haetaan mahdollisimman nopeasti

Ravintoloiden erillistuesta yritetään löytää kaikille osapuolille sopiva ratkaisu mahdollisimman nopeasti. STT:n tietojen mukaan tuen suuruudesta on erimielisyyttä valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Valtiovarainministeriössä pidetään tiettävästi tukea TEMin esittämässä muodossa eriarvoisena muille palvelualan yrityksille, joihin korona on iskenyt.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esittänyt ravintoloille yli 150 miljoonan euron suuruista kaksiosaista tukipakettia. Ensimmäisessä vaiheessa kaikille ravintoloille annettaisiin korvausta sen perusteella, paljonko ravintolan myynti on sulkemispäätöksen takia pienentynyt. Korvausta ei tarvitsisi erikseen hakea.

STT:n tietojen mukaan valtiovarainministeriössä katsotaan, että ravintoloiden tuki pitäisi arvioida sen perusteella, paljonko ravintoloiden liikevaihto on pienentynyt nimenomaan lain vaikutuksesta ja paljonko se pieneni jo ennen lakia, kun ihmiset maaliskuussa alkoivat koronan takia vältellä ravintoloita muutenkin.

STT:n tietojen mukaan VM:n mielestä erillistuella pitäisi siis kompensoida vain hallituksen päätöksellä aiheutuvaa vahinkoa ravintoloille.

Menetykset kompensoitava kohtuullisesti

Ravintolat voivat hakea ja ovat jo hakeneetkin tukea myös esimerkiksi ely-keskuksilta. Ravintolat ja kahvilat suljettiin valtioneuvoston asetuksella 4. huhtikuuta koko maassa, ja näillä näkymin ovet pysyvät kiinni toukokuun loppuun. Ulosmyynti on kuitenkin edelleen sallittu.

TEMin esityksen toisessa vaiheessa ravintolat voisivat erikseen hakea eräänlaista palkkatukea, jos ne palkkaavat takaisin lomauttamiaan tai irtisanomiaan työntekijöitä. Tätä ei tiettävästi pidetä VM:ssä huonona ajatuksena.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt lailla sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten kohtuullista kompensointia ravintoloille. Tuota kohtuullisuuden määritelmää ministeriöissä nyt tiettävästi myös pohditaan suhteessa muihin aloihin.

Business Finlandin kriteerejä aiotaan muuttaa

Valtion yritystukia jakavien Business Finlandin ja ely-keskusten kriteerejä ollaan tiettävästi muuttamassa siten, että tukien kohdentamisessa painottuu nykyistä enemmän koronasta johtuva taloudellinen tilanne. Hallitus neuvottelee asiasta vielä tällä viikolla ja pyrkii tekemään päätöksiä mahdollisimman nopeasti.

Business Finlandin toiminta perustuu lakiin, joten STT:n tietojen mukaan kriteerien muuttamiseen tarvitaan joko laki- tai asetusmuutos.

STT:n tietojen mukaan yritystukien valmistelussa on ratkaistava myös esimerkiksi, miten käy jo sisällä oleville hakemuksille, jos kriteerejä tässä vaiheessa kovasti muutetaan. Pohdittava on tiettävästi myös niiden yritysten tilanne, joiden hakemukset on kertaalleen hylätty vanhojen kriteerien perusteella.

Viime päivinä on arvosteltu sitä, että ely-keskusten ja Business Finlandin kautta ohjatut yritystuet kohdistuvat uudistamishankkeisiin eivätkä esimerkiksi tilojen vuokriin tai palkkojen maksuun, jotka ovat monessa yrityksessä akuutein ongelma.

Tuilla voidaan kuitenkin korvata osin myös kiinteitä kustannuksia. Tällä hetkellä yritys voi käyttää Business Finlandin myöntämästä tuesta 20 prosenttia kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin.

Tiettävästi puhetta on ollut osuuden nostamisesta 40 prosenttiin, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Ely-keskusten myöntämästä tuesta kiinteisiin kuluihin saa tällä hetkellä käyttää 50 prosenttia.

Tiettävästi pohdinnassa ovat myös esimerkiksi yritysten arvonlisäverojen maksuaikojen pidentäminen ja mahdollisesti jonkinlainen yleistuki yrityksille.

STT

