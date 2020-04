Rengas Turku laajentaa Salossa korjaamotoimintaan

Rengas Turku on ostanut Delta Auton Salon korjaamotoiminnan. Yrityksellä on entuudestaan Salossa rengasliike ja rengashotelli, jotka muuttavat saman katon alle korjaamon kanssa Myllyojankadulta Meriniitynkadulle.

Rengas Turun toimitusjohtaja Marko Rantanen on tyytyväinen pitkään suunnitellun kaupan toteutumiseen.

– Olemme vuodesta 2014 suunnitelleet, että meillä pitäisi olla Salossa korjaamo. Pelkkä rengasliike ei tulevaisuudessa riitä. Nyt meillä on renkaat, vanteet ja huolto, joka kattaa laajasti kaikki merkit.

Rantasen mukaan alalla on kova kilpailu ympäri Euroopan. Suurin kilpailija on Internet.

– Kolme vuotta sitten kilpailu oli tuskaa tuottavaa, nykyisin hintaero ei ole enää niin iso ja ihmiset ymmärtävät, että renkaat pitää myös asentaa. He ovat palanneet kivijalkamyymälään.

Rengas Turun pääosakkaiden, Marko Rantasen ja Tomi Kaartovuoren, juuret ovat Salon seudulla. He perustivat vuonna 1994 rengasliikkeen Turkuun, sillä Salosta ei löytynyt sopivaa tilaa. Nyt tilanne on toinen.

– Me luotamme tulevaisuuteen ja Saloon. Täällä on hyvä potentiaali ja hyvä sijainti. Liiketoimintakauppa tukee selkeästi yrityksen strategiaa, joka on kasvu ja kehittyminen sekä toimiminen osana turvallista autoilua.

Laajennuksen yhteydessä yritys siirtää Saloon hallintonsa. Rantasen ja Kaartovuoren työhuoneet tulevat Saloon ja tänne muuttaa kaksi kirjanpitäjää. Turkuun jäävät markkinointi ja digitalisaatio. Tämän jälkeen yrityksen henkilöstömäärä Salossa on 14.

Yritys on ostanut itselleen 2 000 neliön hallin, jossa Delta Auto toimii toukokuun loppuun asti. Delta Auton autohuollon kaikki viisi työntekijää siirtyvät Rengas Turun palvelukseen.

Uusittu autohuolto avautuu kesäkuun alussa Meriniitynkadulla. Remontin jälkeen rengashotelli ja rengasliike aloittaa toimintansa uusissa tiloissa lokakuun alussa.

Rengas Turku Oy:llä on kuusi toimipistettä, joista Salon lisäksi kolme on Turussa ja kaksi Kaarinassa. Yrityksen palveluksessa on yli 50 työntekijää.

Delta Auto loppuu Salossa

Kian jälleenmynti Astrum Autolle, Mitsubishin Salon Autotalolle.

– Delta Auto lopettaa liiketoiminnan Salossa toukokuun lopussa, Delta Auto Oy:n toimitusjohtaja Helena Sauramo sanoo.

Kolme myymälähenkilökuntaan kuulunutta työntekijää työllistyvät yrityksen muihin toimipisteisiin, joita on 13. Niistä lähimmät sijaitsevat Forssassa ja Turussa.

Syyt lopettamiseen ovat taloudelliset.

– Kustannuspaineessa on päätetty panostaa suurempiin pisteisiin Ouluun, Turkuun ja Tampereelle. Valitettavasti Salo ei ole ollut niin vahva toimipiste, Sauramo sanoo.

Tyytyväinen hän on korjaamotoiminnan siirtymisestä Rengas Turulle.

– Liiketoimintakauppa syntyi nopeasti ja tehokkaasti, koska molemmilla oli sama päämäärä, hän sanoo.

Salon Delta Auton myyntimerkkejä ovat Kia, Mitsubishi ja Mazda. Korjaamo on toiminut näiden merkkikorjaamona. Jatkossa Mazdan merkkihuolto on Rengas Turulla.

Ville Nikkilä Inchcape Motors Finland Oy:stä kertoo, että Mazdan jälleenmyynnin osalta tilanne Salossa on auki.

– Päätöksiä ei ole tehty. Kaikki on jäissä, autokauppa on parhaillaan 80–90 prosenttisesti loppunut.

Kian ja Mitsubishin maahantuonti on Bergé Auto Nordics Oy:llä. Kian liiketoimintajohtaja Rami Kittilä kertoo, että Kian jälleenmyyntiä ja huoltoa Salossa jatkaa Astrum Auto Oy.

– Uuden jälleenmyyjän löytäminen ei ollut vaikeaa. Kia on noussut tänä vuonna viidenneksi rekisteröidyimmäksi automerkiksi ja sen markkinaosuus on 6,7 prosenttia Suomen autokaupasta, Kittilä toteaa.

Kian jälleenmyynti on ollut Salossa Delta Autolla siitä asti, kun yritys aloitti vuonna 2003. Nikkilän mukaan Salo on ollut myyntialueena hyvä ja tärkeä.

Mitsubishin jälleenmyynti ja huolto siirtyvät Salon Autotalolle.

– Olemme iloisia siitä, että voimme vahvistaa verkostoamme näinä haasteellisina aikoina. Salon Autotalolla on entuudestaan yli 20 vuoden kokemus Mitsubishi-automyynnistä ja -huollosta, joten merkki palaa kotiin, liiketoimintajohtaja Markku Riekkola kertoo.

Merkin markkinaosuus nousi viime vuonna 1,7 prosenttiin edellisvuoden 0,9 prosentista.

Audin myynti loppui Traktoautolta

Audin myynti on loppunut Traktoauto Oy:ltä Salosta huhtikuun alusta, mutta huolto jatkuu.

– Pitkä projekti. Autokaupassa haetaan suurempia yksiköitä ja kaupunkeja, tämä on siitä seurausta. Nyt on menossa kolmas kierros, verkostoa on työstetty paljon, Traktoauton toimitusjohtaja Seppo Alanko sanoo.

Yritys on myynyt Audia vuodesta 1975. Nyt lähimmät myyjät ovat Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

– Loppumisella on liikevaihdollinen merkitys, mutta Volkswagenin osuus on paljon isompi.

Alanko on nähnyt autokaupan monet vaiheet vuosikymmenten aikana.

– Tällä hetkellä on hiljaisempaa, hän toteaa.