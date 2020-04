Rikollisryhmä United Brotherhood vaikuttaa elävän hiljaiseloa – poliisin mukaan väliaikaisen toimintakiellon rikkomisesta ei ole yhtäkään tutkintaa

Rikollisryhmä United Brotherhood näyttää noudattaneen sille määrättyä väliaikaista toimintakieltoa. Poliisihallituksen tietojen mukaan tällä hetkellä ei ole käynnissä United Brotherhoodiin tai sen alaisuudessa toimivaan Bad Unioniin liittyviä tutkintoja kielletystä yhdistystoiminnasta.

Keskusrikospoliisin (KRP) rikostarkastaja Ari Lahtelan mukaan tällä hetkellä havainto on se, että kiellolla on vaikutusta.

– Tämänhetkisen havainnon mukaan kielto vaikuttaa heidän toimintaansa ja toimintakykyynsä. Näkyvyys ja näyttäytyminen ovat hankaloituneet, Lahtela sanoo STT:lle.

Myöskään vankiloissa ei ole tiedossa, että väliaikaista toimintakieltoa olisi rikottu.

– Ei ole tullut tietoon, että poliisille olisi lähetetty yhtään yhdistyslain rikkomistapauksia. On ollut yllättävän rauhallista koko alkuvuosi, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti.

Jengitunnuksista tuli kiellon myötä syy epäillä rikosta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi United Brotherhoodin ja Bad Unionin väliaikaiseen toimintakieltoon tammikuussa. Kiellon myötä esimerkiksi jengitunnuksista tuli syy epäillä rikoksista. Poliisihallituksen poliisilaitoksille antaman ohjeen mukaan tunnusten tai niiden muunnelmien käyttö erityisesti julkisilla paikoilla voidaan katsoa yhdistysten edustamiseksi tai niiden puolesta toimimiseksi, jotka käräjäoikeuden määräyksellä on kielletty.

Myös kerhotilojen käyttö voi olla syy epäillä rikosta.

KRP:n Lahtela lisää, että pelkkä tunnusten vieminen ei välttämättä vielä täysin poista ryhmältä sen saavuttamaa asemaa tai pelotetta.

– Edelleen täytyy muistaa se, että kyseessä ovat rikolliset henkilöt ja he voivat näkyä ja näyttäytyä ja omilla alueilla heidät tunnetaan. Näyttää kuitenkin siltä, että pitkässä juoksussa tämä on mahdollisuus vaikuttaa heidän toimintaedellytyksiinsä.

