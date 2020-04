Riskiryhmille on sorvattu uusia palveluita rengasliikkeissä

Kevään renkaanvaihtoruletti osuu tänä vuonna keskelle koronapandemiaa. Se on pakottanut rengasliikkeetkin miettimään uusia tapoja palvella asiakkaitaan ihmiskontakteja vältellen.

Yritykset ovat saaneet myös soittoja ja kyselyitä iäkkäiltä asiakkailta renkaanvaihdosta.

– Meillä ensimmäinen tunti aamulla seitsemästä kahdeksaan on varattu riskiryhmäläisille, ja tänä aamunakin oli muutama ihminen vaihdattamassa renkaitaan, Esko Heinonen Salon Euromasterilta kertoo.

Heinosen mukaan liikkeessä suositellaan renkaanvaihtoa ajanvarauksella, jolloin välttyy jonotukselta. Tarvittaessa asiakkaita palvellaan pihalla, jos työtä ei halua tulla maksamaan sisälle.

– Elämme jänniä aikoja, ja siihen pitää vastata. Pääasia, että homma toimii. Tämä päiväkin on varattu täyteen, hän kertoi torstaina.

Perttelissä toimiva Rengas Ketola on saanut myös kyselyitä renkaanvaihdosta yli 70-vuotiailta ihmisiltä. Osan kanssa on toimittu niin, että asiakas on ajanut autonsa nosturille itse, istunut sisällä renkaanvaihdon ajan, ja lasku on lähetetty perässä.

– Tällaisia on ollut kymmenkunta tähän mennessä, Santeri Ingerman Rengas Ketolasta kertoo.

Moni asiakas säilyttää nykyisin renkaitaan hotellissa. Heitä varten on kehitetty lisäpalvelu.

– Me olemme hakeneet auton kotipihalta tänne, vaihtaneet renkaat ja palauttaneet auton takaisin kotiin, Ingerman sanoo.

Rengas Salo suosittelee omilla nettisivuillaan riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita varaamaan ajan renkaanvaihtoon. Yritys välttää käteisen rahan käyttöä maksuvälineenä suojatakseen asiakkaitaan ja asentajiaan.

Kontaktien välttämiseksi asiakkaille suositellaan vuoron odottamista autossa tai kelien salliessa ulkona.

– Teemme tosi paljon vaihtoja ajanvarauksella, ettei ihmisiä tulisi kauhean paljon odottamaan liikkeeseen, Henri Uotila Rengas Salosta kertoo.

Uotilan mukaan yritys päätti tehdä oma-aloitteisesti ohjeet nettisivuilleen valtion linjausten perusteella. Lisäksi on mietitty omia sovelluksia.

– Riskiryhmille on varattu aamun ensimmäisiä tai illan viimeisiä aikoja. Asiakkaat saavat halutessaan ajaa itse autonsa nosturille ja odottaa autossa. Jos asentaja käy autossa ja ajaa sen nosturille, pyyhkäistään pinnat työn jälkeen desinfiointiaineella, Henri Uotila kertoo.

– Osa tykkää, ettei tarvitse olla missään kontaktissa, ja vilauttaa vain lähimaksukorttia ikkunan raosta. Osa haluaa tulla juttelemaan toimistoon, emmekä ole kieltäneet sitäkään.

Koronaviruksen takia asiakkaille käydään vaihtamassa renkaita jopa kotona. Kiskon Monitoimihuollon yrittäjä Marko Salonen on tarjonnut palvelua muun muassa Facebookissa.

– Teen tarvittaessa renkaanvaihdon ilman ihmiskontaktia, kun sovitaan aika ja renkaat löytyvät auton vierestä. Lasku lähtee sitten perästä.

Marko Salonen ajaa arkisin rekkaa ja pyörittää huoltofirmaansa viikonloppuisin. Renkaanvaihtoja hän teki ensi kertaa viime syksynä. Asiakkaita löytyi lähialueelta Salosta, Suomusjärveltä, Kiikalasta ja Perniöstä.

– Syksyllä oli kahden viikon jakso, jolloin sai mennä aika kiireellä. Nyt pääsiäisen pyhiksi on sovittu jo muutamia renkaanvaihtoja.