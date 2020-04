Ruotsin koronaviruskuolemien määrä nousi reilusti yli 200:n – Venäjällä Putin joutui etätöihin

Ruotsissa koronavirusepidemia on vaatinut jo 239 ihmisen hengen, kertovat terveysviranomaiset. Kirjattujen kuolemantapausten määrä nousi eilisestä 59:llä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan tilastossa on viivettä, joten jokainen uusi kuolemantapaus ei ole tapahtunut viimeksi kuluneen vuorokauden aikana.

Tegnellin mukaan tautiin menehtyneet ovat edelleen olleet pääosin hyvin vanhoja ihmisiä. Kuolemantapauksista on raportoitu myös vanhainkodeissa, minkä vuoksi vierailukielto vanhusten hoitokoteihin on tärkeä pitää voimassa, Tegnell sanoi.

Tartuntoja on vahvistettu Ruotsissa vajaat 5 000 kappaletta. Määrä oli lisääntynyt reilulla 10 prosentilla viimeksi kuluneen 24 tunnin aikana.

– Jos katsotaan viimeksi kulunutta kuukautta, niin meillä oli Ruotsissa melko tasainen käyrä, mutta nyt alkaa olla aika jyrkkää nousua, Tegnell sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tehohoidossa on tai on ollut noin 400 potilasta.

Espanjassa vuorokaudessa kuolleita enemmän kuin koskaan

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut vuorokaudessa 864:llä, kertoo maan terveysministeriö. Luku on korkein tähän mennessä epidemian aikana, ja 15 enemmän kuin edellinen huippuluku eiliseltä.

Tämä on jo viides perättäinen päivä, kun Espanjassa kuolee yli 800 ihmistä koronaan.

Yhteensä Espanjassa on epidemiaan kuollut jo yli 9 000 ihmistä.

Epidemian alusta saakka on kirjattu 102 000 varmaa tartuntatapausta. Espanjan sairastuneista vajaat 23 000 on jo toipunut taudista.

Putin joutui etätöihin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ryhtynyt etätöihin. Hän tapasi viime viikolla Moskovan tärkeimmässä koronasairaalassa sairaalan johtajan Denis Protsenkon, jolla todettiin tiistaina koronatartunta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi lehdistölle keskiviikkona ennen Putinin videokokousta, että presidentti on virka-asunnollaan Moskovan ulkopuolella Novo-Ogarjovossa.

– Presidentti tekee nykyisin mieluiten töitä etänä, Peskov sanoi toimittajille.

Tiedottajan mukaan kaikki varotoimet ovat käytössä ja presidentin terveyden suhteen ei ole syytä huoleen.

Kaikille presidentin koronasairaalavierailulla mukana olleille tehdään koronatesti päivittäin, Peskov sanoo.

Viime viikon tiistaina Putin oli sairaalavierailulla sonnustautunut keltaiseen suojapukuun, mutta hänet nähtiin sairaalan johtajan seurassa ilman suojavarusteita.

Tiedottaja Peskovilta kysyttiin, aikooko Putin jatkaa tapaamiensa ihmisten kättelyä.

– Kaikkihan me nykyisin otamme sosiaalista etäisyyttä, tiedottaja vastasi.

Venäjällä on rekisteröity nyt 2 777 koronavirustapausta, ja kuolemia on kirjattu 24. Epidemian todellisen levinneisyyden uskotaan olevan maassa paljon vahvistettuja tapauksia laajempaa.

Kiina kertoi oireettomista tartunnoista

Kiinassa on tällä hetkellä runsaat 1 300 todettua oireetonta koronavirustartuntaa, maa ilmoitti keskiviikkona. Tämä oli ensi kerta, jolloin Kiina on antanut julki tietoja ihmisistä, jotka ovat saaneet koronatestissä positiivisen tuloksen, mutta joilla ei ole mitään sairauden oireita.

Kiinan terveysviranomaisten mukaan seurannassa on nyt noin 1 370 oireetonta koronapotilasta, joista 130:n tartunta oli tunnistettu viimeisen vuorokauden aikana.

Kiina ilmoitti samalla, että se alkaa julkistaa päivittäin tiedon oireettomien koronapotilaiden määrästä. Sairauden oireiden puuttumisesta huolimatta nämä henkilöt voivat tartuttaa virusta muihin, terveysviranomaiset lisäsivät. On kuitenkin vielä epäselvää, miten herkästi virus tarttuu oireettomista kantajista.

Kiinalainen hengitystiesairauksien asiantuntija Zhong Nanshan arvioi viime viikolla, että oireettomat koronaviruksen saaneet voivat kukin tartuttaa viruksen laskennallisesti 3-3,5 ihmiseen.

Kiina on päättänyt, että kaikki henkilöt, joilla on todettu oireeton koronatartunta, joutuvat 14 vuorokauden karanteeniin. Kahden viikon karanteeniin joutuvat myös viruksen oireettomien kantajien lähikontaktit.

Kiina ei laske oireettomia koronaviruksen saaneita mukaan sairastuneiden lukumäärään, jos heillä ei ilmene myöhemminkään mitään sairauden oireita.

Koronaviruksen tartuntamäärä on laskenut Kiinassa melko alhaiseksi, mutta maan johto on huolestunut mahdollisuudesta, että epidemia alkaisi uudelleen ulkomailta tuotujen tartuntojen vuoksi. Kiina testaa kaikki ulkomailta saapuvat muun muassa oireettoman tartunnan varalta.

STT

