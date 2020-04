Löfven ennustaa tuhansia koronakuolemia Ruotsiin

Ruotsissa on tähän mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 373 ihmistä, selviää terveysviranomaisten tiedoista. Valtaosa, lähes 330 heistä, on yli 70-vuotiaita.

Vahvistetun virustartunnan on Ruotsissa saanut yli 6 400 ihmistä. Tehohoidossa on tällä haavaa 520 ihmistä.

Sekä tartunnan saaneissa että kuolonuhreissa miehiä on naisia enemmän.

Hallitukselle ilmeisesti tulossa mahdollisuus päättää rajoituksista

Ruotsissa hallitus saattaa koronakriisin vallitessa saada piankin valtuudet päättää muun muassa ihmisiä koskevista rajoituksista ilman, että niihin tarvitaan valtiopäivien suostumus, kertoo Expressen-lehti. Kyse olisi pisimmälle menevästä hallituksen toimivallan laajennuksesta toisen maailmansodan jälkeen.

Uusien valtuuksien nojalla hallitus voisi muun muassa rajoittaa väkijoukkojen kokoa, sulkea kauppakeskuksia tai panna toimeen matkustusrajoituksia.

Uutistoimisto TT on pyytänyt asiassa haastattelua sosiaaliministeri Lena Hallengrenilta, mutta hän ei halua kommentoida asiaa ennen valmista lakiesitystä.

Löfven varoitti kuolonuhrien määrän voivan nousta tuhansiin

Ruotsin koronakuolemat tullaan laskemaan tuhansissa, arvioi pääministeri Stefan LöfvenDagens Nyheter -lehdelle. Löfvenin mukaan tähän on syytä varautua.

Hän viittaa arviossaan niihin kokemuksiin, joita muista maista on saatu.

Löfven varoittaa, että kriisi ei ole ohi lähiaikoina vaan sen kesto lasketaan kuukausissa sekä epidemian että talouden kannalta.

Uusi koronavirus on levinnyt toden teolla noin kuukauden ajan Ruotsissa, ja maan hallitus on hyväksynyt joukon toimia, joilla epidemian leviämistä yritetään rajoittaa. Rajoitukset eivät kuitenkaan ole olleet läheskään niin tiukkoja kuin monessa muussa maassa.

Kysymykseen, onko Löfven koskaan epäillyt Ruotsin valitsemaa strategiaa, hän vastaa, että strategia leviämisen minimoimiseksi on oikea.

– Kuuntelen niitä, joilla on epidemiologinen syvätieto, hän huomauttaa Dagens Nyheterille.

– Meidän on tämän lisäksi lievennettävä seurauksia, joita tästä on työpaikoille ja taloudelle.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/stefan-lofven-tusentals-kommer-att-do/?forceScript=1&variantType=large

STT

Kuvat: