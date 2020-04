Ruotsissa on raportoitu vuorokauden aikana 81 uutta koronakuolemaa, kertovat terveysviranomaiset. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena 2 355 ihmistä.

Tartuntoja maassa on raportoitu runsaat 19 600. Tehohoitoon on joutunut vajaat 1 400 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 225 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 35.

STT

Kuvat: