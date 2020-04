Ruotsissa 81 uutta koronakuolemaa – tehohoidossa noin 1 400 ihmistä

Ruotsin terveysviranomaiset kertoivat tiistaina lehdistötilaisuudessa 81 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Yhteensä maassa on kuollut viruksen vuoksi 2 355 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 225 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 35.

Tartuntoja Ruotsissa on raportoitu runsaat 19 600. Tehohoitoon on joutunut noin 1 400 ihmistä.

– Tehohoidossa on jatkuvasti valtava paine. Tukholmassa sen tarve on alkanut vähentyä, mutta muualla maassa lisääntyä, valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa.

– Siksi on tärkeää, että tehohoidon kansallinen koordinointi on toiminut, sosiaalihallituksen kriisivalmiusryhmäjohtaja Johanna Sandwall muistutti.

Tegnellin mukaan koronavirustartuntoja on hyvin erilaisia määriä eri puolilla Ruotsia. Esimerkiksi Suomen Lapin rajanaapurissa Norrbottenin läänissä on vain harvoja koronatartuntoja.

Tukholmassa analysoidaan parhaillaan koronavirustartuntojen leviämistä vanhusten hoivakodeissa.

– Kun saamme sen valmiiksi, voimme antaa hyviä neuvoja hoivakodeille, miten välttää riskiä tartuntojen leviämisestä, Tegnell lisäsi.

Suuri osa Tukholman kaupungin vanhusten hoivakodeista on kertonut asukkaiden koronavirustartunnoista.

