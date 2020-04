Ruotsissa jälleen yli sata koronakuolemaa, tartuntoja yli 20 000

Ruotsissa on rekisteröity vuorokauden kuluessa 107 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Epidemian aiheuttamien kuolonuhrien kokonaismäärä nousi maassa näin ollen 2 462:een.

Vahvistettujen koronatartuntojen määrä lisääntyi vajalla 700:lla ja on nyt noin 20 300.

Suhteessa väkilukuun Ruotsissa on nyt rekisteröity miljoonaa asukasta kohden 244 kuolemaa ja 2 010 tartuntaa. Suomessa vastaavat luvut ovat 36 kuolemaa ja 885 tartuntaa.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan paine terveydenhoitojärjestelmää kohtaan jatkuu Ruotsissa kovana. Hänen mukaansa monien tehohoidossa olevien potilaiden hoitoajat ovat venyneet hyvin pitkiksi.

Tegnell arvioi, että epidemian painopiste alkaa Ruotsissa vähitellen siirtyä Tukholmasta ja sitä välittömästi ympäröiviltä alueilta muualle maahan, missä on alettu havaita tartuntatapausten kasvua.

STT

