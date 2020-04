Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrä on noussut 333:een. Uhrien määrä on vuorokauden kuluessa lisääntynyt noin 50:llä.

Tartuntatapauksia on maassa kirjattu noin 6 000. Vahvistettujen tartuntojen määrä lisääntyi 24 tunnissa noin 600:lla.

STT

Kuvat: