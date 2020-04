Ruotsissa koronaan kuolleiden määrä jatkaa nousuaan, jo yli 1 300 kuollutta

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut 1 333:een. Määrä on kasvanut eilisestä 130:lla.

Koronavirustartuntoja on todettu 12 540. Nousua eilisestä on noin 600.

Tehohoidossa on tai on ollut lähes 1 000 potilasta.

Valtionepidemiologi Anders Tegnell toppuuttelee luvuista huolestuneita sillä, että pääsiäisen jälkeen odotettua nousua tartunnoissa ei ole tullut.

– Olemme sillä tasolla, jolla olimme pari viikkoa sitten. Pääsiäispyhien alla oli jonkinlainen huippu, ja nyt on jonkinlaista laskua, Tegnell kertoi tiedotustilaisuudessa..

Tegnellin mukaan vanhusten hoitokotien tilanne on kuitenkin edelleen ongelmallinen.

– Tämä on edelleen ongelma-alue. Moni muu asia tuntuu toimivan aika hyvin.

Laumasuojan vaikutus alkaa kohta näkyä?

ValtionepidemiologiTegnell kommentoi myös kysymystä, missä vaiheessa kenties on laumasuojan muodostuminen tautia vastaan.

– Olemme lähellä tasoa, jossa alamme nähdä laumasuojan vaikutusta, hän arvioi.

– Totaalinen laumasuoja on oletettavasti hyvän matkaa edessäpäin. Emme tiedä tarkalleen, kuin kaukana, se riippuu siitä, miten kehitys jatkuu.

Ruotsi ei ole ryhtynyt yhtä tiukkoihin rajoitustoimiin kuin Suomi ja muut Pohjoismaat, ja viranomaisten toimintaa on myös kritisoitu. 22-henkinen tutkijaryhmä arvosteli maan kansanterveyslaitosta tiistaina Dagens Nyheter -lehdessä.

Mielipidekirjoituksessa syytettiin laitosta muun muassa siitä, ettei sillä ollut selkeää koronastrategiaa. Kirjoituksessa huomautettiin myös, kuinka Ruotsissa kuolee ”yli kymmenen kertaa niin paljon ihmisiä kuin Suomessa”.

WHO: Eurooppa ”myrskyn silmässä”

Eurooppa on yhä myrskyn silmässä koronavirustartuntojen suhteen, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge.

Tartuntojen määrä Euroopassa on jatkanut kasvuaan ja on nyt noin miljoonan luokkaa. Tämä tarkoittaa, että noin puolet maailman tartunnoista on todettu Euroopassa.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan Euroopassa tautiin oli kuollut torstaihin mennessä jo yli 90 000 ihmistä.

Klugen mukaan ”pandemian myrskypilvet” leijuvat yhä vahvasti Euroopan yllä. Hänen mukaansa Euroopassa ei voida odottaa nopeaa paluuta normaaliin, vaikka osa maista on alkanut jo höllätä osaa rajoituksista.

Samalla hän sanoi, että Euroopassa on ollut optimistisia merkkejä tautitapausten nousun hidastumisesta niin Espanjassa, Italiassa, Saksassa, Ranskassa kuin Sveitsissä.

STT

