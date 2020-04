Ruotsissa koronaan kuolleita jo 1 400, testausta aiotaan lisätä huomattavasti

Ruotsissa koronaviruksen takia kuolleiden määrä on noussut 1 400:aan. Viimeisen vuorokauden aikana uusia kuolemia raportoitiin 67.

Koronatartuntoja maailmalla seuraavan Worldometer-sivuston mukaan Ruotsissa on koronaan kuolleita nyt miljoonaa asukasta kohden 139. Suomessa vastaava suhdeluku on 14.

Uusia koronatartuntoja todettiin vuorokaudessa 676. Kaikkiaan Ruotsissa on varmistunut yli 13 200 tartuntaa.

Ruotsi lisää lähiviikkoina huomattavasti koronatestausta. Terveysministeri Lena Hallengrenin mukaan tarkoituksena on nostaa kapasiteettia jopa 100 000 testiin viikossa. Tähän mennessä noin 75 000 ihmistä on testattu Ruotsissa koronan varalta.

Alkuvaiheessa lisäkapasiteettia aiotaan käyttää erityisesti yhteiskunnan välttämättömissä tehtävissä työskentelevien ihmisten, kuten terveydenhuollon henkilökunnan ja pelastushenkilöstön testaamiseen koronatartunnan varalta. Vasta-ainetestejä ei vielä aloiteta.

– Emme ole vielä siinä pisteessä, millään maalla ei ole hyviä testejä. Toivottavasti siihen päästään kuitenkin lähitulevaisuudessa, sanoi Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtaja Johan Carlson.

Ruotsi ei ole ryhtynyt yhtä tiukkoihin rajoitustoimiin koronaa vastaan kuin esimerkiksi Suomi ja useat muut Euroopan maat.

Koronakuolemien määrä nousi Britanniassa yli 14 000:n

Britanniassa koronaan on kuollut reilusti yli 14 000 ihmistä, kertoo maan terveysministeriö. Ministeriön julkaisemat perjantaiset luvut kuvaavat sairaaloissa koronaan kuolleiden määrää.

Edellisen vuorokauden aikana koronakuolemien määrä nousi 847 tapauksella. Yhteensä maassa on kuollut koronan vuoksi 14 576 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna Britanniassa on kuollut koronatartuntoja maailmalla seuraavan Worldometer-sivuston mukaan 215 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Varmistettujen koronatartuntojen määrä nousi edellisen vuorokauden aikana noin 5 600:lla. Maassa on tartuntoja lähes 109 000.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

Kuvat: