Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on tähän mennessä kuollut jo 401 ihmistä, kertovat maan terveysviranomaiset. Suurin osa kuolonuhreista, 170, on ollut 80-90-vuotiaita.

Koronavirustartunnan on Ruotsissa saanut tähän mennessä reilut 6 800 ihmistä.

Tehohoitoa on saanut tai saa parhaillaan 541 ihmistä. Heistä suurin osa eli 407 on miehiä.

STT