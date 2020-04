Sää on alkuviikosta epävakaista – Sodankylässä yli sadan vuoden lumiennätys

Sää on alkuviikosta epävakaista, kertoi Ilmatieteen laitos. Maanantaina illalla odotettiin kertyvän lisälunta etenkin Pohjois-Suomeen.

Lapissa Sodankylän Tähtelässä mitattiin maanantaina aamulla lumen korkeudeksi 122 senttiä. Tämä on aseman 109-vuotisen mittaushistorian kaikkien aikojen ennätys, tviittasi Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.

Tiistaina etelärannikolla sataa vettä. Valtaosassa muuta Etelä-Suomea ja keskisen Suomen länsiosissa puolestaan saadaan räntää tai vettä. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa on luvassa vesisadetta, mutta Kainuussa ja Pohjois-Karjalan tienoilla voi olla tiistaina poutaa.

Lapin itäosiin sataa tiistaina lisää lunta.

Ajokeli on tiistaina erittäin huono Etelä- ja Keski-Lapissa sekä Koillismaalla. Huono liikennesää on Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa. Länsirannikon maa-alueilla ja läntisillä merialueilla tuulee kovaa.

STT

