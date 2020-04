Saakashvili tekemässä paluuta Ukrainan politiikaan

Georgian entinen presidentti Mihail Saakashvili on ehdolla Ukrainan uudistuksista vastaavaksi apulaispääministeriksi. Tehtävään häntä ehdottaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, mutta nimitys vaatii parlamentin hyväksynnän.

Saakashvilin mukaan hänen tehtäviinsä kuuluisi muun muassa neuvottelut kahdeksan miljardin dollarin lainasta Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n kanssa.

Länsimielisen Saakashvilin, 52, poliittinen ura on ollut vähintään vaiherikas. Hänet valittiin Georgian presidentiksi vuonna 2003 väkivallattoman ruusuvallankumouksen päätteeksi. Riuskoilla ja itsevaltaisilla otteillaan hän uudisti Georgian taloutta mutta myös ajoi maansa sotaan Venäjän kanssa.

Kahden presidenttikauden jälkeen hän ei enää asettunut ehdolle. Sittemmin hänet on tuomittu Georgiassa vallan väärinkäytöstä. Saakashvilin mukaan tuomio on poliittinen.

Vuonna 2015 Ukrainan silloinen presidentti Petro Poroshenko nimitti Saakashvilin Odessan alueen kuvernööriksi. Samalla Saakashvili otti Ukrainan kansalaisuuden ja luopui Georgian kansalaisuudesta.

Ennen pitkää Saakashvili riitaantui ensin Odessan paikallispäättäjien ja sitten Poroshenkon kanssa, minkä seurauksena Poroshenko vei häneltä Ukrainankin kansalaisuuden vuonna 2017 ja jätti hänet kansalaisuudettomaksi. Zelenskyi palautti Ukrainan kansalaisuuden Saakashvilille vajaa vuosi sitten.

