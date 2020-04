Saako virpoa? Koronavirus karkotti virpojat virtuaalimaailmaan

Palmusunnuntain tuttu loru ”virvon varvon tuoreeks terveeks” on nyt tavallistakin ajankohtaisempi. Koronavirusrajoitusten vuoksi pikkunoidilta ja perheiltä vaaditaan kuitenkin kekseliäisyyttä.

Omassa perhepiirissä voi huomenna virpoa perinteiseen tapaan, mutta naapurit ja iäkkäät sukulaiset pitää jättää välistä.

– Nyt ei voi mennä soittelemaan ovikelloja, kuten on ollut ennen tapana tehdä, toteaa jumalanpalveluksen asiantuntija Terhi Paananen Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.

Onneksi vaihtoehtoisia virpomistapoja on niin paljon kuin on mielikuvitusta. Pikkutrullit voivat välittää virpomislorunsa vaikkapa videoyhteyden avulla tai lähettämällä sähköisen pääsiäiskortin, Paananen neuvoo.

Jos virtuaalivirpominen on hankalaa, voi virvottavalle soittaa ja sen jälkeen käydä jättämässä vitsan.

– Jos on mummola vaikka automatkan päässä, voi viedä vitsan ovelle ja kirjoittaa korttiin virpolorun ja virpojien nimet, neuvoo Suomen ortodoksisen kirkon tiedottaja Maria Hattunen.

Pääsiäisaskartelua etäkoulussa

Pajunoksan koristeluun tarvittavia askarteluvälineitä ei tarvitse hakea kaupasta, vaan lasten kannattaa antaa käyttää luovuuttaan. Paananen ja Hattunen neuvovat käyttämään esimerkiksi värikkäitä kangaspaloja, lahjapakettinarua tai makeisten käärepapereita vitsojen tuunaamiseen.

– Usein oksat on tehty päiväkodissa tai koulussa valmiiksi, mikä tuo nyt uusia kuvioita myös etäkouluun. Vanhempien täytyy olla tässä aktiivisia lasten kanssa, Paananen sanoo.

– Mitään ihmeellisiä tarvikkeita vitsoihin ei tarvita: voi tehdä vaikka makeiskääreistä tai lahjapaperista, jos muuta ei ole. Luovuutta vaan peliin, Hattunen kannustaa.

Tavallisesti ortodoksisessa kirkossa siunataan vitsoja palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina. Tänä vuonna pajunoksat voi joissakin seurakunnissa jättää siunattaviksi kirkon eteen tuotuihin saaveihin, joista ne voi käydä hakemassa illansuussa.

Suklaaähky ei kuulu paastoon

Paanasen mukaan yksi sosiaalisessa mediassa kysymyksiä herättänyt aihe on virpojan palkanmaksu. Perinteisesti palkka kuuluukin maksaa vasta pääsiäissunnuntaina, joten sen ehtii hyvin toimittaa ajoissa perille.

Palkan maksaminen suoraan ovella vieraalle virpojalle lienee perua aivan toisesta juhlasta.

– Luulen, että se on tullut amerikkalaisen Halloweenin karkki vai kepponen -perinteestä. Kaikenlaiset traditiot menevät suloisesti sekaisin, Paananen sanoo.

Ortodoksiseen virpomisperinteeseen palkan pyytäminen ei kuulu, mutta ainakin lapsille on tapana maksaa virpomispalkkaa pääsiäisenä.

– Palkka maksetaan aina vasta pääsiäisenä. Ortodokseilla alkaa palmusunnuntain jälkeen suuri viikko, joka on vuoden ankarin paastoviikko. Siihen ei virpomispalkkojen syöminen sovi, Hattunen sanoo.

Palkanmaksun suhteen voi myös käyttää mielikuvitusta. Suklaamunien sijasta voi luvata vaikka yhteisen retken mieluisaan kohteeseen, Hattunen ehdottaa. Kunhan vain epidemia ensin hellittää.

Dramaattiset hetket striimin kautta

Seurakunnat ympäri maan ovat venyneet melkoiseen digiloikkaan. Koronavirusrajoitteiden vuoksi jumalanpalveluksia ei voi järjestää tavalliseen tapaan, mutta tilaisuudet pyritään järjestämään teknologian turvin.

Terhi Paanasen mukaan seurakunnat striimaavat eli lähettävät verkossa pääsiäisen ajan jumalanpalveluksia.

Pääsiäisen messujen siirtyminen virtuaalimaailmaan on osalle seurakuntalaisista kuitenkin iso harmi.

– Hiljaisen viikon jumalanpalveluksiin liittyy vahvoja traditioita ja voimakkaita, dramaattisia elementtejä. Esimerkiksi kiirastorstaina alttarilta riisutaan kaikki tavarat ja valot sammutetaan ennen kuin ihmiset lähtevät pois.

Myös ortodoksinen kirkko lähettää striimejä monista pyhäköistä, muun muassa Valamon luostarista ja Uspenskin katedraalista. Maria Hattusen mukaan pienimmätkin seurakunnat ovat nyt ryhtyneet tekemään verkkolähetyksiä.

– Emme halua saattaa ihmisiä vaaraan pääsiäisenäkään. On vain hyväksyttävä, että tänä vuonna pääsiäistä vietetään kodeissa.

Ortodoksisen kirkon pääsiäisyön ristisaattoja ei tänä vuonna järjestetä ulkosalla. Kirkon kiertävä saatto on näyttävä tapahtuma, joka voisi kerätä satapäisen yleisön Uspenskin katedraalin portaille. Siksi saatot toimitetaan tartuntariskien välttämiseksi sisätiloissa.

– Ei siis kannata lähteä kirkolle saattoa seuraamaan, sillä mitään nähtävää ei ole. Jääkää kotiin, Hattunen painottaa.

STT

Kuvat: