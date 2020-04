Saksalainen tuomioistuin alkaa käsitellä Syyrian hallinnon rikoksia

Saksan Koblenzissa alkaa tänään poikkeuksellinen oikeudenkäynti Syyrian hallinnon toimista omia kansalaisiaan kohtaan. Syytteessä rikoksista ihmisyyttä vastaan on kaksi pakolaisena Saksaan tullutta entistä Syyrian tiedustelupalvelun jäsentä, joita syytetään tuhansien pidätettyjen kiduttamisesta ja kymmenien kuolemista.

Todistajina ja asianomistajina on useita Saksassa ja muualla Euroopassa asuvia syyrialaispakolaisia. Pitkäkestoiseksi povattu oikeudenkäynti on ensimmäinen laatuaan, ja se saattaa johtaa jatkossa lukuisiin uusiin oikeudenkäynteihin ja syytteisiin presidentti Bashar al-Assadin hallinnon jäseniä vastaan.

Koblenzin oikeudenkäynnin pääsyytetty on entinen tiedustelupalvelun everstiAnwar Raslan, joka useiden todistajien mukaan johti Damaskoksessa sijainneen pidätyskeskuksen tutkintaosastoa. Pelkästään vuosina 2011-2012 hänen epäillään olleen vastuussa muun muassa noin 4 000 pidätetyn hallituksen vastustajan kiduttamisesta. Näistä liki 60 kuoli vammoihinsa.

Saksan lain mukaan rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä sotarikoksista ja kansanmurhasta voidaan käydä oikeutta Saksassa, vaikka osapuolet eivät ole Saksan kansalaisia eikä rikoksia ole tehty Saksan maaperällä.

STT

