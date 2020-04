Saksassa koronavirukseen kuolleiden määrä ylitti 2 000:n

Saksassa hieman yli 2 100 ihmistä on menehtynyt koronavirukseen, kertoo Saksan tartuntatautien instituutti.

Vuorokauden aikana uusia kuolintapauksia on todettu 246.

Uusia tartuntoja maassa on todettu vuorokauden aikana lähes 5 000. Kokonaistartuntojen määrä noin 83 miljoonan asukkaan maassa on nyt 108 202.

Venäjän koronatartuntojen määrä nousi yli 10 000:n

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut jo yli 10 000:een, kertoo maan koronakriisikeskus. Vuorokauden kuluessa uusia tapauksia kirjattiin noin 1 500 kappaletta.

Covid-19-tautiin kuolleiden määrä nousi 13:lla, kuolemantapauksia on nyt yhteensä 76.

Tartuntoja ja kuolemia arvioidaan olevan noin 145 miljoonan asukkaan Venäjällä huomattavasti virallisia tilastoja enemmän. Pahin tautialue on pääkaupunki Moskova.

Venäläiset on määrätty pysymään poissa töistä koko huhtikuun ajan.

Lähde: Tass

STT

