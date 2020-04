Salakallio hiljenee koko kesäksi

Kirpeä pohjoistuuli puhaltaa Salakallio Caravanin hiekkateiltä pölyä ilmaan. Auringonpaisteessa loistavaan, kirkkaankeltaiseen huomioliiviin pukeutunut päivystäjä Jukka Vehmasaho viittoilee pölypilven takaa toimittajaa pidemmälle, kohti alueen takaosassa olevaa uimalampea ja sen rantasaunaa.

Tavallisena pääsiäismaanantai-aamuna Salakallion liki sadasta asuntoautosta ja -vaunusta alkaisi näihin aikoihin valua väkeä jonoksi asti saunalle, mutta nyt on hiljaista. Vehmaston arvion mukaan pääsiäistä oli Salakalliossa viettämässä ainoastaan ”runsaat kymmenen” asuntovaunukuntaa.

– Onhan nyt todella hiljaista. Tavallisesti pääsiäinen avaisi kesäkauden ja järjestettyä ohjelmaa olisi enemmän tai vähemmän jokaiselle päivälle.

Syy hiljaisuuteen on selvä. Koronavirus ei ole sulkenut Salakalliota, mutta rajoitukset ja suositukset ovat ymmärrettävästi tehneet myös karavaanareista varovaisia.

– Tietysti korona-aika vaikuttaa paljon myös meidän toimintaamme. Sauna on ollut kiinni, mutta avattiin nyt taas pääsiäiseksi. Eipä lauteilla silti ruuhkaa ole ollut missään vaiheessa, kahdestaan saunoimme pojan kanssa eilenkin. Siitä täytyy jakaa kiitosta ihmisille, että suosituksia on todellakin noudatettu. Turvavälejä on pidetty ja yhteisiä illanviettoja ei ole ollut, Vehmasto kertoo.

Salolaisilla Raija ja Kari Åbergilla on ollut kausipaikka Salakalliossa jo vuodesta 2001 lähtien. Itse asiassa Salakallio oli Vantaalla asuneiden Åbergien tärkein syy muuttaa Saloon 16 vuotta sitten.

– Ehdottomasti, me rakastuimme tähän paikkaan ja tähän luontoon välittömästi. Muutaman vuoden jaksoimme kulkea Vantaalta, mutta sitten muutimme Saloon. Voi sanoa, että Salakallion takia, Åbergit hymyilevät.

Åbergien pääsiäinen on sujunut samoissa merkeissä kuin aiemminkin: grillatessa, luonnossa liikkuessa ja tuttujen kanssa rupatellessa ­– olosuhteiden pakosta toki muutaman metrin turvaetäisyyden kera.

– Lauantaisin Salakalliossa käy Kivikylän Kotipalvaamon myyntiauto, ja se kävi myös viime viikonloppuna. Rajoitukset ja suositukset huomasi konkreettisesti, kun tavallisen jonon sijaan nyt ihmiset olivat levittäytyneet laajalle alueelle myyntiauton lähistölle, kukin noin viiden metrin etäisyydelle toisistaan, Kari Åberg hymyilee ja raottaen samalla hengityssuojaintaan.

– Siitä on pakko antaa kiitosta ihmisille, miten hyvin he ovat noudattaneet ohjeistuksia. Turvavälejä pidetään kaikkialla ja kokoontumisia vältellään esimerkillisesti, Vehmasaho kehuu.

Åbergit arvelevat, että suurin syy matkailijoiden vähyyteen Salakalliossa on Uudenmaan rajojen sulkeminen. Heidän arvionsa mukaan jopa kolmannes vakiokävijöistä saapuu Salakallioon nimenomaan Uudeltamaalta.

– Jos rajat nyt avataan uudelleen ensi viikolla, tulee tännekin varmasti taas selvästi enemmän väkeä. Moni kausipaikkalaisista on kuitenkin pääkaupunkiseudulta, Lohjalta tai Tammisaaresta, Åbergit pohtivat.

Toistaiseksi koronaepidemia on peruuttanut tai siirtänyt yhdeksän Salakallion kevät-tapahtumaa. Vaikka tavallisesti äärimmäisen vilkkaassa karavaanarikeskuksessa on viime viikot ollut hiljaista, ovat Åbergit edelleen toiveikkaita loppukesän suhteen.

– Jotkin ennusteet sanovat, että rajoitukset voivat jatkua loppuvuoden ja toiset taas veikkaavat, että tilanne voisi olla normaali jo elokuussa. Ei tässä voi kuin odottaa, noudattaa ohjeita ja toivoa parasta.

”Tapahtumalista on tyhjä”

Salakallio Caravanin isäntäkertoo, ettei karavaanarialueella ole tällä hetkellä tiedossa mitään järjestettyä ohjelmaa keväälle tai kesälle. Kaikki jo sovitut tapahtumat on toistaiseksi peruttu.

– Tällä hetkellä lista on tyhjä. Alue on auki, mutta osa palveluista on poissa käytöstä. Esimerkiksi osa wc-tiloista on poissa käytöstä ja saunaa on lämmitetty vähän tilanteen mukaan. Tulevaisuutta on mahdoton tässä kohtaa ennustaa, mutta se on selvää, ettei nyt lähikuukausina Salakalliossa järjestetä mitään, Seger sanoo.

Salakallion kevään kohokohta on perinteisesti ollut vappu, jolloin alue on ollut täynnä kotimaan matkailijoista. Seuraava isompi tapahtuma olisi ollut edessä juhannuksena, jolloin perinteisiä lavatansseja piti tanssia niin juhannusaattona kuin -päivänä.

– Hiljaista tulee olemaan varmasti aika pitkään, todennäköisesti koko kesän ajan, Seger harmittelee.