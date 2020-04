Salo Horse Show on yhä mahdollinen heinäkuussa

Salon Ratsastusseura yrittää järjestää jättimäisen esteratsastustapahtuman Salo Horse Show’n normaalisti Urheilupuistossa 9.-12. heinäkuuta.

Näin siitäkin huolimatta, että yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty 31. heinäkuuta saakka.

– Pystymme täyttämään sen pykälän. Yleisöä ei päästettäisi paikalle niin, että 500 henkilöä ylittyisi tapahtuma-alueella, kilpailunjohtaja Juha Linna valottaa.

Nelipäiväisyydestä Salo Horse Show ei aio tinkiä.

– Ratsastajilla on tullut viestiä, että heillä on kovat halut päästä kilpailemaan ja päästä osallistumaan moniin luokkiin. Myös suomalainen ratamestari on valmiudessa, jos saksalainen ratamestari ei pääse matkustamaan Suomeen, Linna kertoo.

Kisojen järjestäminen on kuitenkin yhä avoinna.

– Pitää tiedustella, onko talkooväellä halukkuutta järjestää tapahtumaa näissä olosuhteissa. Päätös on tehtävä viimeistään touko-kesäkuun vaihteessa, jotta ilmoittautuminen voidaan avata, Linna sanoo.

Salo Horse Show’n kanssa samassa viikonvaihteessa pitäisi tähdätä Salon 52. Ampumakisat Halikon Hevonpäässä.

– Lopullista päätöstä roikotetaan vielä pari viikkoa. Katsotaan, mitä hallitus linjaa ensi viikolla. Jos poikkeustilaa jatketaan pidemmälle kuin 13. toukokuuta, emme pysty edelleenkään pitämään kisatoimikunnan kokouksia kokoontumiskiellon vuoksi, Salon Seudun Ampujien ensimmäinen varapuheenjohtaja Juha Haapanen sanoo.

Salon massiiviset urheilutapahtumat eivät pääty kesään. Angelniemen Ankkuri järjestää suunnistuksen SM-sprintit keskustan alueella 19. syyskuuta. Kisoihin odetetaan noin 2 000 suunnistajaa.

– Päätös järjestämisestä tehdään heinäkuussa. Emme pidä kiirettä järjestelyissä, vaan teemme ne loppuun mieluummin hieman tiukemmalla aikataululla kuin turhaan. Haasteena on saada näissä oloissa taloyhtiöiltä tietoa, mitkä pihat ja alueet ovat käytettävissämme kisoissa, kilpailunjohtaja Joel Hakala kertoo.

Kesän isoista urheilutapahtumista on peruttu Salon seudulla toistaiseksi kesäkuussa ohjelmassa olleet Kisko-Triathlon sekä Someron Seiväskarnevaalit.