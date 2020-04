Salo jakoi 94 000 euroa avustuksia liikuntaan – suurimmat potit Vilppaalle ja SalPalle

Salon vapaa-ajan lautakunta on jakanut kaikkiaan 94 000 euroa liikunnan yleisavustuksia.

Suurimmat avustuspotit menevät tutuille seuroille. Salon Vilppaan avustus on kokonaisuudessaan yli 21 500 euroa ja Salon Palloilijoiden runsaat 21 200 euroa.

Jääkiekkoseura Salon Kiekkohaiden avustus on 6 600 euroa, Salon Viestin 5 600 euroa ja Salon Uimareiden 4 700 euroa. Angelniemen Ankkurin ja Perniön Urheilijoiden avustussumma on noin 3 500 euroa seuraa kohti. LP Viesti ry:n avustus on 2 200 euroa ja Mesuca Basketin vajaat 2 600 euroa.

Liikuntaseurojen avustukset perustuvat osallistujamääriin ja niistä laskettaviin pisteytyksiin. Pisteisiin vaikuttavat kertoimet. Esimerkiksi alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuttamisesta saa kaksinkertaiset pisteet verrattuna työikäisille järjestettyyn liikuntaan.

Yhdestä liikuntasuorituksesta maksettava summa on keskimäärin 35 senttiä.