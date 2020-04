Salo jatkaa Rantasalon myyntiä ja toivoo parempia tarjouksia

Salon kaupunki jatkaa Kemiönsaaressa sijaitsevan Rantasalon myyntiä ja toivoo saavansa alueesta vielä parempia tarjouksia.

Alkuperäinen tarjousaika päättyi viime perjantaina. Kaupunki sai merenranta-alueestaan useita tarjouksia. Maapoliittinen ohjausryhmä käsitteli tarjouksia tiistaina ja antoi ohjeen jatkaa myyntiä.

– Odotukset ovat vielä korkeammalla. Jatkamme myyntiä kuukaudella tai parilla. Kevätaika on normaalisti parasta myyntiaikaa, vaikka nyt ei eletäkään normaalitilanteessa, kaupungingeodeetti Ari Vainio kertoo.

Salo on myynyt Kasnäsissä sijaitsevaa kiinteistöään omilla kotisivuillaan ja Oikotie.fi -palvelussa. Miten myyntiä jatketaan, siitä tehdään päätöksiä tällä viikolla.

Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.

Rantasalossa on maata lähes 34 hehtaaria kahdessa eri palassa. Alue sijaitsee lähellä Kasnäsin kylpylää ja vierasvenesatamaa.

Kiinteistöllä on omaa rantaviivaa yli kilometri. Lisäksi sillä on osuuksia yhteisiin vesialueisiin, joiden pinta-ala on noin 350 hehtaaria.

Rantasalo on ollut salolaisten virkistyskäytössä. Sen myymistä on mietitty jo pitkään.