Salohallissa on hiljaista, mutta tekemisen meininki on suojakäsinein kosketeltavissa. Ennätysnopeasti maasta polkaistu Maailman suurin älykorttitalo Saloon -hanke etenee kortti kortilta, joita 18 pientä mikrorobottia kantavat kuin muurahaiset ikään kohti yleisöltä suljetun Salohallin keskiympyrää. Muutama dronekin tekee testilentoja hallin ilmatilassa.

Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna on hankkeesta innoissaan.

– Olen hankkeesta innoissani. Nämä kortit katsotaan loppuun asti, Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna sanoo.

Inna on saapunut paikalle suojapukuun ja -maskiin pukeutuneena, mutta Salohallin sisällä kaikki on steriloitu, korttitalon rakentajat mukaan lukien. Haastattelu tehdään ilman suojavarusteita 2,5 metrin etäisyydeltä, apuna on uusin tekniikka eli megafoni, lehtiö ja pakasta vedetty takuulla puhdas kuulakärkikynä, jossa lukee Salon Seudun Sanomat.

Mistä Maailman suurin älykorttitalo Saloon -hankkeessa on kyse, kaupunginjohtaja Inna?

– Hankkeen tavoitteena on rakentaa maailman suurin älykorttitalo Saloon, kaupunginjohtaja paljastaa.

Ryhdyttiinkö tähän suurhankkeeseen siksi, että haluttiin näyttää, ettei Salossa luovuteta vastoinkäymisten edessä? Että täältä pesee ja että älykorttitalolla viedään Salo ja siinä sivussa Suomi uuteen nousuun?

– Tähän suurhankkeeseen ryhdyttiin siksi, että haluttiin näyttää, ettei Salossa luovuteta vastoinkäymisten edessä. Että täältä pesee ja että älykorttitalolla viedään Salo ja siinä sivussa Suomi uuteen nousuun, Inna sanoo.

Innan jalkaan tömähtää uusinta IoT-teknologiaa hyödyntävä mikrorobotti, jonka mekaaninen käsivarsi kantaa pihtiotteessaan pataässä-älykorttia. Robotti peruuttaa, ajaa eteenpäin ja törmää uudestaan Innan jalkaan. Siirrymme sivuun älyrobotin reitiltä, botti suuntaa määrätietoisesti kohti Salohallin saniteettitiloja.

Inna selvittää, että pitkään kabineteissa pohdittu hanke on vihdoin mahdollistunut karanteenisääntöjen ja kaikkien mahdollisten tapahtumien peruutusten takia.

– Tyhjä Salohalli suorastaan huusi sisälleen sisältöä ja sitä tässä nyt ollaan tekemässä. In your Face korona, me ei luovuteta! Inna huudahtaa ja tekee kansainvälisen käsimerkin.

Hanke on saanut merkittävän rahoituksen EU:n aluekehitysrahastosta ja syystä: sirutetut älykortit ja mikrorobotit, jotka on rakennettu kiinalaisvalmisteisten RC-autojen rungoille, eivät ole halpoja. Hankkeen mittakaavakin on mykistävä, sillä korttitaloon tulee yli 200 kerrosta.

Salossa valmistettavia älykortteja tarvittaneen uuteen maailmanennätykseen valtava määrä?

– Kortit valmistetaan Salossa ja niitä tarvitaan valtava määrä. Se on upea juttu! kaupunginjohtaja Inna sanoo.

Pieni mutka matkaan on tullut siitä, että älykorttien älysiru valmistetaan Kiinan Wuhanissa, Salon ystävyyskaupungissa, ja mikropiirien toimituksessa on ollut ongelmia.

– Ne selvitetään! Näen tässä mahdollisuuksia, en uhkia. Hanke etenee kuin Tunnin juna. Se on hienoa! Inna sanoo.

Älykortit mittaavat korttitalon sisäilman kosteutta, lämpötilaa ja värähtelytaajuutta reaaliajassa ja kaikkea voi seurata kuka vaan omasta kännykästään (linkki: www.salonkorttitalo.bsbsx100.fi).

Hankkeen projektipäällikkö Minttu Antti-Mäkinen kertoo, että älykorteilla saadaan vihiä, mikäli korttitalon rakenteissa muhii sisäilmaongelma tai romahdusvaaraa enteileviä gravitaatiovoimia. Täten korttitalo voidaan tarvittaessa remontoida tai purkaa jo ennen sen valmistumista.

PR-työtä kortit tekevät siten, että ne lähettävät kaikille kilometrin säteellä kulkeville automaattisesti tekstiviestin maailmanennätysyrityksestä. Viesti sisältää QR-koodin, josta voi ottaa älykännykällä kuvan, mikä johdattaa hankkeen kotisivuille.

Korttitalohanke työllistäisi merkittävän määrän kaupungin työntekijöitä, mutta koska kaikki liikenevä oma väki on lomautettu, tarvittava työvoima eli niin sanottu topparoikka on tuotettu erikoisluvalla ja isolla rahalla Saloon Salon ystävyyskaupunki Wuhanista Kiinasta.

Erityisosaamista vaativiin töihin on saatu palkattua muutama salolainenkin, kaikki Vilpas Vikingsien yli kaksimetriset pelaajat.

– Korttien asettelussa varsinkin yläkerroksiin tarvitaan pitkäraajaisuutta ja -pinnaa, Antti-Mäkinen naurahtaa.

Korttitalohanke on synnyttänyt jo kosolti kritiikkiä. Aktiiviset sosiaalisen median kommentaattorit ovat syyttäneet hanketta siitä, ettei sille ole haettu asiaankuuluvaa rakennuslupaa, että rakennushankkeen kerroskorkeus ylittää roimasti asemakaavassa sallitun, että koko jutusta on päätetty pienessä sisäpiirissä ja että hankkeen takia urheilupuiston parkkipaikat eivät riitä urheilutapahtumia katsomaan tuleville, jos urheilutapahtumia olisi.

– On hienoa, että salolaiset keskustelevat yhteisistä hankkeista, se on valtavan upea juttu, kaupunginjohtaja Inna sanoo.

Korttitalo on tarkoitus saada harjakorkeuteen jo viikon sisään. Kaupunginjohtaja toivoo, ettei sitä ennen tapahdu mitään maata järisyttävää, sillä silloin korttitalo voi sortua.

– Kaikki voi lopulta olla yhden kortin varassa. All in, niin sanoakseni.

Koronarajoitusten takia korttitaloa ei saa mennä katsomaan paikan päälle, mutta lisätietoja koko projektista on löydettävissä täältä.