Salo pahasti pakkasella

Salon kaupungin talous on vahvasti miinuksella. Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan kaupungin tulos oli 18 miljoonaa euroa tappiolla, ja alijäämä 17,5 miljoonaa euroa.

Tulos osoittaa, että kaupungin tulot eivät riitä kattamaan nykyistä palvelurakennetta. Tässä ei ole mukana vielä koronakriisin aiheuttamia lisäongelmia, vaan viime vuoden tilinpäätös tehtiin aivan tavanomaisissa olosuhteissa.

Yllätyksenä huono tulos ei tullut. Tilinpäätös jäi toista kertaa peräkkäin reilusti alijäämäiseksi.

Hyvien vuosien alijäämät on Salossa syöty ja tase miinuksella. Kuntalain mukaan kaupungin on laadittava talouden tasapainottamisohjelma neljäksi lähivuodeksi.

Tehtävä on helpommin sanottu kuin tehty. Kaupungin päättäjille leikkauspäätökset ovat vaikeita, mikä nähtiin alkuvuoden koulukeskustelussa.

Tilinpäätöksen synkät luvut olivat ennustettavissa jo viime vuoden alkupuolella. Talousarvioon tehtiin muutoksia, mutta niillä pystyttiin lähinnä hillitsemään menojen kasvua, ei leikkaamaan niitä.

Salossa verotulot ja valtionosuudet kasvoivat viime vuonna. Samaan aikaan toimintamenot nousivat vielä voimakkaammin. Perusongelma on, että kaupungin verotulot eivät pysy menojen kasvun tahdissa.

Kaupungin velkamäärä on vielä maltillinen. Erittäin huolestuttavaa on kuitenkin se, että Salo joutuu ottamaan syömävelkaa. Talous ei voi olla terve, kun käyttömenoja maksetaan velkarahalla.

Veroprosenttia nostamalla talousongelmia ei ratkaista. Kaupungin koura on jo nyt syvällä kuntalaisten kukkaroissa. Kestävää taloudenhoitoa ei ole myöskään velkamäärän jatkuva kasvattaminen.

Menojen leikkaaminen on välttämätöntä, niin ikävältä kuin se päättäjistä tuntuukin. Löysät on jo aiemmin puristettu pois, joten nyt pitäisi puuttua rakenteisiin.

Virkamiesjohdolta odotetaan viisaita esityksiä, miten kaupungin menoja leikataan.

Päättäjiltä taas vaaditaan rohkeutta, että kipeitä päätöksiä uskalletaan tehdä. Edessä oleva vaalivuosi ei yhtään helpota päätöksentekoa.