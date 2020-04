Salo sai useita tarjouksia Rantasalon merenranta-alueesta

Salon kaupunki on saanut useita tarjouksia Kemiönsaaren Kasnäsissä sijaitsevasta Rantasalosta. Tarjousten jättöaika päättyi viime perjantaina.

Kaupungingeodeetti Ari Vainio ei toistaiseksi kerro tarjousten lukumäärää tai euromääriä, koska myynnin valmistelu on kesken.

– Useampia tarjouksia tuli, ja ihan varteenotettaviakin. Sen tarkemmin en nyt pysty sanomaan, Vainio totesi maanantaina.

Rantasalon myyntiä käsitellään tiistaina Salon maapoliittisessa ohjausryhmässä. Se arvioi, valmistellaanko kiinteistökauppa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toinen vaihtoehto on jatkaa tarjousaikaa parempien parempien tarjousten saamiseksi.

Rantasalossa on maata lähes 34 hehtaaria kahdessa eri palassa. Alue sijaitsee lähellä Kasnäsin kylpylää ja vierasvenesatamaa.

Kiinteistöllä on omaa rantaviivaa yli kilometri. Lisäksi sillä on osuuksia yhteisiin vesialueisiin, joiden pinta-ala on noin 350 hehtaaria.

Alue on ollut salolaisten virkistyskäytössä. Kaupunki mietti alueen myymistä ensimmäistä kertaa jo kymmenen vuotta sitten, pian kuntaliitoksen jälkeen.

Rantasalo jäi tuolloin myymättä, mutta kaupunki anoi Kemiönsaaren kuntaa kaavoittamaan alueen. Rantasalon alue kuuluu Dragsfjärdin läntisen saariston rantayleiskaavaan.