Salon kaupunki tarjoaa koululaisten huoltajille myös ruokakasseja – Somero jakaa ostoseteleitä

Salo tarjoaa etäopetuksessa oleville koululaisille kaksi vaihtoehtoa, joilla kaupunki osallistuu perheiden ruokahuoltoon. Oppilaiden huoltajat voivat kaupungin aiemman päätöksen mukaisesti hakea lounaan päivittäin avoinna olevilta kouluilta. Toinen vaihtoehto on elintarvikkeista koostuva ruokakassi.

Salon johtoryhmä lisäsi ruokakassin vaihtoehtoihin keskiviikkona saatuaan vanhemmilta palauteryöpyn tiistaisesta päätöksestään.

– Saimme satoja palautteita. Vanhemmat kyselivät, miten ruoka-apu turvataan niille oppilaille, jotka eivät pääse hakemaan lounaita koululta. Myös turvallisuus huolestutti osaa huoltajista, Salon sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälä kertoo.

Vanhempien on valittava kuukaudeksi jompikumpi vaihtoehto.

– Etäopetuksessa olevien oppilaiden on mahdollista noutaa lounas koululta ensi tiistaista alkaen. Ruokakassit yritetään saada jakoon 22. huhtikuuta. Kasseille tulee todennäköisesti noutopaikat, joista huoltajat voivat ne hakea, Setälä huomauttaa.

Somerolla otetaan käyttöön perheille annettava ostoseteli, jolla etäopetuksessa olevien koululaisten huoltajat voivat ostaa ruokaa paikallisista kaupoista. Sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaan setelin arvo on 40 euroa koululaista kohden.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila (kok.) kertoo lautakunnan päätyneen ostoseteliin monista syistä.

– Nyt on kehotettu välttämään kontakteja, joten tämä on turvallisempi vaihtoehto kuin ruuan hakeminen kouluilta. Somero on myös laaja kunta, joten ruuan haku olisi perheille vaikeaa. Kaikilla vanhemmilla ei ole myöskään mahdollisuutta noutaa ruokaa päivän aikana töiden takia.

Fonsell-Laurila huomauttaa, että ostosetelin avulla kaupunki haluaa tukea myös paikallisia yrittäjiä.

– Ruokakassiin olisi tarvikkeet jouduttu ottamaan pitkälti tukusta. Ongelmana on myös se, että isoja tavaraeriä on joistakin elintarvikkeista tällä hetkellä vaikea saada.

Ostosetelin käyttöönotto vaatii vielä kaupunginhallituksen päätöksen. Hallitus kokoontuu ensi tiistaina ylimääräiseen kokoukseen. Seteli on tarkoitettu kuukaudeksi, sillä nykyisen asetuksen mukaan kouluja koskevat rajoitukset ovat voimassa 13. toukokuuta saakka.

Sivistystoimen tavoitteena on, että setelit saadaan jakoon ensi viikolla.

– Pohdimme vielä sitä, miten seteli teknisesti toteutetaan. Alkoholia ja tupakkaa setelillä ei voi ostaa, Fonsell-Laurila toteaa.

Marttilan kunnassa otetaan käyttöön ruokakassi. Kassit jaetaan koululaisten koteihin ensi viikon tiistaina. Marttilan koulun rehtori Satu Virtanen kertoo, että noin 45 euron arvoinen kassi sisältää huoneenlämmössä säilyviä elintarvikkeita.

– Mikäli tilanne pitkittyy, tarjotaan mahdollisuutta toiseen ruokakassiin toukokuussa.

Marttilassa taksi kuljettaa ruokakassit koululaisten kotioville.

– Näin saamme myös paikallisille taksiyrittäjille töitä, Marttilan hallintojohtaja Heini Luoma sanoo.

Ruokakassiin on kaavailtu muun muassa kaurahiutaleita, makaronia, kananmunia ja porkkanoita.

– Valikoima riippuu myös siitä, mitä tukusta saadaan, sillä joistakin tavaroista on pulaa. Osa hankitaan paikallisilta tuottajilta, Luoma kertoo.

Marttilan kunta valitsi ruokakassin kouluilta haettavien aterioiden sijasta samoista syistä kuin Somero.

– Ihmisten ei pidä nyt kuljeskella yhtään ylimääräistä. Kaikki eivät pystyisi ruokaa kouluilta noutamaan, ja myös matkat olisivat haja-asutusalueelta pitkiä. Ruokakassi on helppo, turvallinen ja tasapuolinen tapa, Luoma huomauttaa.

Koskella ei ole toistaiseksi tehty päätöksiä ruuan toimittamisesta etäopetuksessa oleville koululaisille.

– Tilannetta seurataan ja toimitaan tarpeen mukaan, Kosken sivistysjohtaja Mirja Rautavuori-Lehtinen sanoo.

Kemiönsaaressa ruokaa toimitetaan etäopetukseen erityistapauksissa.

– Toimitamme noin 35 lapselle ruuan kotiin päivittäin. Näillä oppilailla on perusteltu tarve saada päivittäinen ateria koululta, sivistysjohtaja Mats Johansson huomauttaa.

Myös Paimiossa on tarveharkintaista ruuan jakelua.

– Apua on tarjottu niille, jotka ovat sitä kertoneet tarvitsevansa. Valmistelemme parhaillaan kaupunginhallitukselle esitystä etäopetuksen ruokapalvelun laajentamisesta, Paimion sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen toteaa.

Myös Sauvossa asia on valmistelussa, mutta toteuttamistapaa pohditaan vielä. Jakelussa tehtäisiin kunnanhallituksen linjauksen mukaan yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Toimittajan kommentti

Some kuohui

Salon tiistaina tekemä etäoppilaiden ruokalinjaus nostatti välittömästi tunteita myös sosiaalisessa mediassa.

Samalla kun osa vanhemmista kiitteli Facebookissa kaupungin päätöstä, kyseli osa aivan asiallisesti ja aiheesta, miten hakea lounaita joka päivä pitkien matkojen takaa.

Salon kaupungille pitää antaa tässä tilanteessa myös kiitosta. Kaupunki tunnusti virheensä ja korjasi linjaa sen sijaan, että olisi porskuttanut vain sivuille katsomatta eteenpäin. Aina ei tähän riitä rohkeus.