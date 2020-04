Perättömiä ilmoituksia poliisille ja lastensuojelulle – salolaisnainen vainosi vuosia ex-miestään

Viisikymppinen salolaisnainen tehtaili ex-miehestään valheellisia rikosilmoituksia, perättömiä lastensuojeluilmoituksia ja pommitti häntä vuosien ajan puhelinsoitoilla, sähköposteilla ja tekstiviesteillä.

”Se on ollut omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa ja ahdistusta”, Varsinais-Suomen käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeus on tuominnut naisen sakkoihin vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Vanhimmat syyttäjän esittämät rikokset olivat jo ehtineet vanhentua yhdeksässä vuodessa.

Taustalla on riitaisa avioero. Entinen salolaispari on kiistellyt lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta sekä omaisuuden jaosta vuosikausia. Käräjäoikeudessa erimielisyyksiä lapsista ja rahasta on ratkottu ainakin kuusi kertaa. Hovioikeuskin on tullut eronneille tutuksi.

Salon Seudun Sanomat kertoi pariskunnan riitaisasta erosta ensimmäisen kerran yli kaksi vuotta sitten. Ex-vaimo oli siihen mennessä tehnyt poliisille lukuisia rikosilmoituksia, jotka olivat lehden mukaan sisältäneet raskaita väitteitä jopa törkeistä rikoksista.

– Surullinen esimerkki avioeroriidasta. Tässä on ollut kaikkea mahdollista, rikoskomisario Pertti Läksy luonnehti joulukuussa 2017.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kiirastorstaina antamasta tuomiosta selviää, mitä nainen oli poliisille kertonut. Ex-vaimo oli muun muassa väittänyt, että mies oli pahoinpidellyt häntä useita kertoja ja käyttänyt seksuaalisesti hyväksi heidän yhteisiä lapsiaan.

Poliisi ei löytänyt näyttöä rikoksista.

Oikeuden mukaan nainen oli myös ”mustamaalannut ja kertonut perättömiä asioita miehestä eri viranomaisille, lääkäreille sekä monille yksityisille tahoille”.

Vainoamisesta tuli Suomessa rikos kuusi vuotta sitten. Rikoslain mukaan siihen ”syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa ja ahdistusta”.

Salon poliisi jäljittää tälläkin hetkellä useita vainoojia.

– Tyypillinen esimerkki on päättynyt parisuhde, jossa ex-puolisoa aletaan seurata ja häiritä soitoilla ja viesteillä systemaattisesti ja tarkoitushakuisesti. Se voi mennä joskus ihan sairaalloiseksi, ylikonstaapeli Harri Lehtonen Salon poliisista sanoo.

Ennen vuotta 2014 poliisi kirjasi toistuvia tekoja esimerkiksi laittomina uhkauksina, kunnianloukkauksina, vahingontekoina ja kotirauhan rikkomisina. Yksittäiset rikokset saattoivat olla niin vähäisiä, ettei syytettä nostettu.

Vainoamista tutkiva poliisi voi nyt ottaa mukaan vähäisiäkin rikoksia, jotka eivät sellaisenaan etenisi käräjille saakka.

Ero on yleisin syy vainoamiseen. Tutkimusten mukaan vainooja on useimmiten mies ja uhri hänen entinen kumppaninsa. Salossa tuomittiin vainoamisesta toissavuonna mies, joka oli jopa asentanut paikannuslaitteen ex-vaimonsa autoon.

Suomeen on englannin kielestä lainattu arkikäyttöön sana stalkkeri. Se tarkoittaa henkilöä, joka seuraa piinaavasti jotakuta toista henkilöä.

Tilastokeskuksen mukaan poliisi kirjasi vainoamisesta 723 rikosilmoitusta viime vuonna. Määrä on suurin tähän mennessä. Salon poliisille tutkittavaksi tuli viime vuonna yksitoista juttua eli lähes yhtä paljon kuin viiden aiemman vuoden aikana yhteensä.

– Tietoisuus rikosnimikkeestä on varmaan lisääntynyt, Harri Lehtonen otaksuu.

Käräjäoikeudet ovat langettaneet vainoamisesta toistasataa tuomiota vuosittain. Salolaisnaisen rangaistus vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta on 100 päiväsakkoa, joka hänen tuloillaan tekee 600 euroa. Tuomio tuli rikoksista vuosina 2015–2019.

Lisäksi nainen velvoitettiin maksamaan ex-miehelleen kärsimyksestä 2 000 euroa sekä 4 800 euroa oikeudenkäyntikuluja

Käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen. Nainen kiisti syytteet, ja on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.

Oikeudenkäynti Turun oikeustalossa pidettiin suljettujen ovien takana. Oikeus myös määräsi tuomion perustelut ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat pidettäväksi salassa 60 vuotta.

Vaino digitalisoituu

Teknologian kehittyminen antaa vainoojille alati uusia työkaluja. Uhria voi seurata vaikka tietokoneeseen tai älypuhelimeen salaa asennetuilla vakoiluohjelmilla.

– Digitaalinen vaino on perinteistä vainoa helpompaa, vaivattomampaa ja edullisempaa toteuttaa. Se voi tapahtua napin painalluksella, sanoo digitaalista vainoa tutkinut Jonna Brandt Rikosuhripäivystyksen Riku-lehdessä.

Toista henkilöä pakonomaisesti seuraava vainooja voi käyttää paljon aikaa ja tarmoa kerätäkseen tietoa kohteestaan. Sosiaalisella medialla on iso rooli.