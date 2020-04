Salon ensimmäinen koronapotilas tervehtyi karanteenin toisella viikolla

Salon ensimmäinen koronapotilas pesee toistuvasti käsiään ja pitää yhä etäisyyttä muihin ihmisiin, vaikka hän on tervehtynyt ja nykytiedon mukaan myös immuuni koronavirukselle.

– Tässä kriisissä onnistutaan vain, jos jokainen ihminen toimii oikein ja osallistuu viruksen leviämisen hidastamiseen, viisikymppinen Pekka korostaa.

Parantumisensa jälkeen Pekka myöntää tosin ensimmäiseksi harmitelleensa sitä, että kaikki kiellot ja määräykset koskevat myös häntä. Se ajatus meni kuitenkin nopeasti ohi.

– Minun pitää kantaa oma vastuuni edelleen, ja auttaa myös muita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan erilaisten pintojen osuus viruksen leviämisessä ei ole merkittävä. Covid-19-taudin kotikaranteenissa kärsinyt Pekka haluaa kuitenkin pestä käsiään tiuhaan minimoidakseen senkin riskin.

Pekka työskentelee kansainvälisen yrityksen johtotehtävissä. Hänellä on paljon yhteyksiä Ruotsiin, jonka taktiikka koronapandemian torjunnassa hämmentää useimpia muita maita. Koulut ja ravintolat ovat auki. Ravintoloissa tosin vain pöytiintarjoilu on sallittu.

Tiukin rajoitus on toistaiseksi se, että yli viidenkymmenen hengen kokoontumiset on kielletty.

– Ruotsi on ottanut käyttöön määräyksiä ja rajoituksia vähemmän kuin Suomi, mutta se tähtää ihan samaan lopputulokseen. Ystäväni Ruotsissa ovat etätöissä ja itse asettamissaan karanteeneissa. He eivät ymmärrä, miksi Suomessa on pitänyt sulkea koulut, Pekka sanoo puhelimessa.

Hänen mukaansa ruotsalaisessa yhteiskunnassa ei ole samanlaista käskykulttuuria kuin Suomessa. Ruotsin linja on ennemminkin valistaa kansalaisia, jotta ihmiset osaisivat toimia oikein.

Pekan mukaan Ruotsi seuraa epidemian etenemistä koko ajan ja on myös valmis tiukentamaan rajoituksia, jos terveysviranomaiset sellaisia suosittelevat.

– Koska moni sairastaa koronan oireettomana tai lieväoireisena, Ruotsissa on perustettu seurantaryhmä. Se on valinnut tilastotieteellisesti tuhannen ihmisen viiteryhmän ja testaa, kenellä tauti on jo ollut ja kenellä ei.

Pekan mielestä vasta-ainetestien käyttöönotto on ajankohtaista myös Suomessa.

– Se antaa paljon lisätietoa, miten yhteiskunta voi mennä eteenpäin. Nyt täytyy jo alkaa nähdä, miten tämänhetkisestä tilanteesta päästään irti ja saadaan talouden pyörät pyörimään. Sillä on tosi iso merkitys, että energia pidetään yllä ja vauhti säilyy, Pekka painottaa.

Pekan oireet olivat lopulta varsin lieviä. Hän arvelee, ettei häntä enää edes testattaisi, jos tauti ilmenisi nyt. Sairastelu hiipui jo ennen neljäntoista päivän karanteenin päättymistä. Pekan vaimo ja kolme lasta eivät sairastuneet – tai eivät ainakaan oirehtineet. Vaimo myös testattiin. Koko perhe oli karanteenissa.

Pekan nimi on muutettu hänen perheensä yksityisyyden suojemiseksi.