Salon ja Someron nuoret näyttelijät pääsevät Turun Kaupunginteatterin lavalle

Salon kansalaisopiston teatterikoulun Esitysprojekti-kurssi ja Someron Kiiruun koulu ovat päässeet mukaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen. Hankkeen puitteissa ne saavat toteuttaa näytelmän yhteistyössä Turun Kaupunginteatterin kanssa.

– Olemme tosi innostuneita. On ihana mahdollisuus meidän oppilaillemme, että he pääsevät esiintymään ammattiteatterin lavalle, sanoo Salon kansalaisopiston teatteritaiteen päätoiminen opettaja Sarika Lipasti.

Salossa esityksen toteuttaa syksyllä alkava Esitysprojekti-kurssi, johon mahtuu 13 osanottajaa. Ohjaajana on Johanna Parkkinen. Etusijalla ilmoittautumisessa ovat Salon kansalaisopiston teatterikoulussa tänä keväänä opiskelleet nuoret.

– Vielä en tiedä, milloin ilmoittautuminen alkaa tai pääsemmekö aloittamaan kokoontumisen normaalisti elokuun lopussa. Mutta toivottavasti pääsemme, Lipasti sanoo.

Somerolla Kiiruun koulussa draamaopetuksella on vahva rooli ja yläkoululaiset voivat opiskella draamaa pitkänä valinnaisaineena. Nuori Näyttämö -hankkeeseen lähtee syksyllä yhdeksäsluokkalaisten draaman ryhmä, jossa on 11 tyttöä ja yksi poika.

– Olen niin onnellinen, että pääsimme tähän mukaan. Ensinnäkin on hienoa, että saamme apua Turun Kaupunginteatterilta. Olen itse pätevä draamaopettaja, mutta pääsemme ehdottomasti astetta korkeammalle, kun saamme tukea ihan oikeasta ammattiteatterista, sanoo Kiiruun koulun draamaopettaja Helena Jalo.

– Ryhmäni on todella innostunut. Uskon, että saamme tästä paljon irti ja nuorille uusia kokemuksia, hän jatkaa.

Työväen Näyttämöiden liiton organisoimaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen on valittu tällä kertaa 36 nuorten ryhmää 19 paikkakunnalta. Varsinais-Suomesta mukana on yhteensä viisi ryhmää. Salon ja Someron ryhmien lisäksi mukana ovat Turun Nuori Teatteri, Kaarinan nuorisoteatteri ja Loimaan teatteri.

Nuori Näyttämö -hankkeessa 13–19-vuotiaiden nuorten ryhmät valmistavat esityksen uusista hanketta varten kirjoitetuista näytelmistä teatteriammattilaisten toimiessa mentoreina.

Mukana on kuusi ammattiteatteria: Turun Kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Helsingin kaupunginteatteri, Kokkolan kaupunginteatteri, Lahden kaupunginteatteri ja Kouvolan Teatteri. Kukin niistä tarjoaa oman alueensa nuorten ryhmille tukea näytelmän valmistamisessa sekä kutsuu ryhmät esiintymään järjestämälleen Nuori Näyttämö -festivaalille ammattiteatterin näyttämölle.

Salon ja Someron ryhmät saavat Turun Kaupunginteatterilta taiteellisen kummin. Lisäksi ryhmät pääsevät esiintymään Nuori Näyttämö -festivaalille Turun Kaupunginteatterin Sopukkaan 7.–8. toukokuuta 2021.

– Taiteelliset kummit on jo valittu, mutta heitä ei ole vielä julkaistu. Kummit ovat meidän ammattilaisiamme, jotka käyvät mahdollisuuksien mukaan ryhmien harjoituksissa ja auttavat mahdollisissa taiteelliseen toteuttamiseen liittyvissä ongelmissa, kuvailee Turun Kaupunginteatterin yleisötyökoordinaattori Maria Peltoniemi.

Peltoniemi toteaa, että kesällä hanke elää vielä hiljaiseloa, mutta elokuussa alkaa tapahtua.

– Elokuussa järjestetään nuorten ryhmien ohjaajille ja ammattiteattereiden yhteyshenkilöille Helsingissä koulutusviikonloppu, jos koronatilanne vain antaa myöden. Sen jälkeen ryhmät alkavatkin valmistaa esityksiään. Osalla ensi-ilta on jo syksyllä.

Ryhmät voivat esittää valmistamaansa esitystä omalla paikkakunnallaan ennen paikallista festivaalia ja myös sen jälkeen. Hankkeen lopuksi pidetään vielä Helsingissä Nuori Näyttämö -katselmus, jonne kootaan esityksiä eri puolilta maata. Katselmus on 28.–30. toukokuuta 2021 Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä.

Hanketta varten on valmistunut kolme uutta kotimaista nuortennäytelmää: Okko Leon Isukki, Katariina Nummisen Tyttömetsä ja Otto Sandqvistin Flamingonpunainen unelma. Lisäksi mukana on Englannin vastaavasta Connections-hankkeesta käännetty Harriet Braunin näytelmä Kolme, jonka on suomentanut Jukka-Pekka Pajunen.

Kukin nuorten ryhmä sai ehdottaa, minkä näytelmän he haluaisivat toteuttaa. Peltoniemen mukaan näytelmien valinnassa on huomioitu ryhmien toiveiden lisäksi se, että kaikki neljä näytelmää tulevat alueella esitetyiksi.

Salon kansalaisopiston teatterikoulun Esitysprojekti-kurssi esittää näytelmän Kolme ja Kiiruun koulun draamaryhmä näytelmän Tyttömetsä.