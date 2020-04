Salon kaupunki alkaa soitella ikäihmisille ensi viikolla

Salon kaupunki kysyy 70 vuotta täyttäneiden salolaisten kuulumisia puhelimitse seuraavien viikkojen aikana. Kaupunki ottaa yhteyttä niihin yli 70-vuotiaisiin, jotka eivät ole kaupungin vanhuspalveluiden asiakkaita.

Yhteydenottoa ei tehdä, jos henkilö on esimerkiksi kotihoidon asiakas tai on juuri itse ottanut yhteyttä korona-apupuhelimeen.

– Puheluiden avulla Salon kaupunki haluaa varmistaa, että tässä poikkeustilanteessa ikääntyneillä on tietoa siitä, mistä apua tai tukea tarvittaessa saa, perjantaisessa tiedotteessa kerrottiin.

Ensi viikosta alkaen kaupunki ottaa puhelimitse yhteyttä ensin 80 vuotta täyttäneisiin ja sen jälkeen 70–79-vuotiaisiin.

Soitot tulevat 02 772 tai 02 778 -alkuisista puhelinnumeroista.

Kaupunki on tehnyt jo muutamia puheluita testimielessä ja niiden perusteella puhelut on otettu hyvillä mielin vastaan.

Yli 70-vuotiaiden oma neuvontapuhelin numerossa 02 772 6003 palvelee edelleen mieltä askarruttavissa kysymyksissä muun muassa asiointiin liittyen. Numero palvelee maanantaista perjantaihin klo 9–15.