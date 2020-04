Salon kotihoidon asiakkaiden koronavirustartunta ei tullut kotihoidolta

Salon kaupungin kotihoidon yhden kotihoitotiimin asiakkaista kahdella on todettu loppuviikon aikana koronavirustartunta. Tartunta on todettu laboratoriokokein. Salon terveyspalveluiden johtajan, Salon terveyskeskuksen vastaavan lääkärin Kaisa Nissinen-Paatsamalan mukaan potilaat ovat sairaalahoidossa ja voivat olosuhteisiin nähden hyvin.

Kummankin tapauksen tartuntaketjuja selvitetään Tyksin hygieniayksikön ja Salon tartuntatautivastaavien toimesta. Se on jo saatu selville, että tartunta ei ole voinut tulla kotihoidon työntekijöiltä, sillä kyseisen kotihoitotiimin työntekijöissä ei ole sairastuneita.

Kotihoidon työntekijät käyttävät työssään myös kertakäyttöisiä suojakäsineitä ja suu-nenäsuojuksia, mikä minimoi tartuttamisen riskin.

Sairastuneet ovat saattaneet saada tartunnan joltakulta muulta luonaan käyneeltä vierailijalta.

– Salossakin on varmasti ihmisiä, jotka ovat sairastaneet koronan niin, että heillä ei ole ollut mitään oireita. He eivät tiedä tartuttaneensa. On arvioitu, että tällaisia tapauksia olisi aika paljon, Nissinen-Paatsamala toteaa.

Salossa vanhusten kotihoidosta vastaa yhteensä kahdeksan kotihoitotiimiä. Sairastuneiden asiakkaiden kotihoitotiimin henkilöstölle ja sairastuneiden asiakkaiden omaisille on tiedotettu tartunnoista. Sairastuneiden lähikontaktit, kotihoidon työntekijät mukaan lukien, on asetettu 14 vuorokaudeksi karanteeniin.

– Olemme pystyneet korvaamaan karanteeniin asetetut hoitajat. Kotihoitoa on myös vahvistettu siirtämällä jo aiemmin terveyskeskuksen ammattilaisia kotihoitoon, Nissinen-Paatsamala sanoo.

Nissinen-Paatsamala toteaa, että Salossa on toistaiseksi ollut todella vähän koronatartuntoja. THL:n mukaan Salossa oli torstaihin mennessä 10 varmistettua tartuntatapausta.

– Salossa on ollut hirveän rauhallista. On ollut kuitenkin odotettavissa, että epidemia tulee tännekin, kuten kausi-influenssakin tulee joka vuosi.

– Meillä on ollut se etu, että taudin leviämistä on pystytty hidastamaan, ja terveydenhuollolla on ollut aika valmistautua, hän jatkaa.

Koronaepidemian saapuessa Suomeen kaikki Varsinais-Suomen koronatestaukset tehtiin vielä Turussa, Tyksissä. Nyt testauksia tehdään myös Salossa.

– Saloon on saatu lupa tehdä testauksia, mikä on suuri helpotus sekä salolaisille potilaille että henkilökunnalle, Nissinen-Paatsamala sanoo.

Kaikki salolaiset ylähengitystieoireiset potilaat hoidetaan keskitetysti Salon Pääterveysasemalla. Jos huomaa itsellään ylähengitystieoireita, tulee soittaa numeroon 02 772 606, jossa tapahtuu hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus. Vastaanotto toimii vain ajanvarauksella.

– Tärkeintä on, että soittaa ensin, eikä lähde suoraan terveyskeskukseen, jotta voidaan minimoida lisätartunnat, Nissinen-Paatsamala korostaa.