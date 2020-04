Salon pääkirjaston pihan korjataan avarammaksi, aita pois ja uudet laatat

Betonilaatat on nostettu ylös, koivu kaadettu ja aita kumottu. Salon pääkirjaston pihan korjaaminen aloitettiin tällä viikolla vauhdilla. Työ tehdään nyt, kun koronaviruksen takia kirjasto on suljettu, eikä pihalla oli kulkijoita.

– Kun aloitimme äkkiä työt, pääsemme äkkiä myös pois. Työ on valmis toukokuun loppupuolella, mutta jos kirjasto saadaan aikaisemmin auki, me teemme kaikkemme, että piha on valmis, talonsuunnitteluarkkitehti Tommi Kaarto sanoo.

Kirjaston pihan remontointi ja avaaminen aukioksi Vilhonkadulle on alku keskustan kehittämiselle. Visio 2035 lisää kaupunkilaisten oleskeluun ja kuljeskeluun tarkoitettua tilaa.

Korjaaminen aloitettiin vanhojen betonilaattojen poistamisella.

– Piha-aluetta nostetaan, sillä se on painunut pahasti, eikä kaikilta osin täytä liikuntaesteisten kulkemisen määräyksiä. Paikoitellen piha on liian jyrkkä, Kaarto sanoo.

Nostettu piha laatoitetaan uusilla, punertavilla ja suorakaiteen muotoisilla laatoilla, jotka ovat samanlaisia kuin jalkakäytävän laatat.

Pihalta on kaadettu koivu, jolloin valoa tulee lisää. Sen sijaan iso tammi ja kirsikkapuu säilytetään ja kirsikkapuun rungon ympärille rakennetaan ympyränmuotoinen penkki. Lisäksi pyöräparkki jäsennellään uudelleen niin, että paikkamäärä säilyy, mutta on laajemmalla alueella.