Salon retkikohteissa on varaa valita

Ei ole konsertteja, teatteriesityksiä, joukkuelajien yhteistreenejä, vähänkään isompia juhlia tai ravintolailtoja ystävien kesken. Eikä töitä, ei lomautetuilla eikä sadoilla kesätöihin menossa olleilla.

Kiitos vaan, perhanan pandemia!

Mitä jää jäljelle?

Tarjolla on lähiluonto ja sen moninaiset retkeilypolut, monet muutkin kuin supersuositun Teijon kansallispuiston polut. Lähin retki- ja luontokohde on Salossa aina lähellä. Salossa on kymmeniä, jopa satoja lähiluontokohteita, joissa liikkumista ei olla rajoittamassa. Ja mikä parasta, nämä elämyskohteet ovat kaikki täysin ilmaisia!

Luonnossa voi retkeillä kävellen, pyöäillen tai meloen. Viime vuonna toteutetussa Salon retkeily- ja luontokohdekartoituksessa löytyi yli kaksisataa kohdetta, joista tarkemmin kartoitettiin viitisenkymmentä potentiaalista retkeilykohdetta. Näistä 25 nostettiin Salon kaupungin tuoreimpaan retkeilyesitteeseen. Uusia kohteita on tulossa ja vanhojakin parannetaan. Mutta vasta sitten, kun lomautukset loppuvat.

Ohessa esitellään Salon seudun retkikohteista muutamia – ei kaikkia. 25 kohteen esittelyssä törmätään väistämättä runsaudenpulaan.

Ongelman kiertämiseksi täytynee soittaa henkilölle, joka vastaa Salon vapaa-aika- ja liikuntapalveluista, eli vapaa-aikapalveluiden johtajalle Hilpi Tanskalle.

Aloitetaan läheltä Salon keskustaa. Minne kannattaa Hilpi Tanskan mielestä suunnalta, jos aikaa ja kävelyintoa on käytössä rajallinen määrä?

– Ihan keskustankin lähellä on tarjolla monta vaihtoehtoa. Halikonlahden esteetön polku, Vuohensaaren luontopolku, jonka esite on vasta päivitetty, ja vanha lintupolku esimerkiksi. Halikonlahdella lapsia innostavat jokisuistossa kohoavat lintutornit. Nyt keväällä pitää muistaa antaa linnuille pesimärauha, Tanska aloittaa ja jatkaa:

– Tai Rikalanmäen muinaispolku, jonka opastauluja ollaan uusimassa, ja viime keväänä laajennettu Viitankruunun kilometrinen polku: siellä on vanhoja pronssikautisia hautaröykkiöitä ja uusi parkkipaikka sekä opastaulut, Tanska sanoo.

Halikonlahden esteetön polku on pituudeltaan 1,9 kilometriä. Talven sateet ja noussut meri kohteli polkua kaltoin ja sen jäljiltä parisen sataa metriä oli alkukeväästä vähän kuoppainen. Kohdan voi kiertää Satamakatua käyttämällä. Vuohensaaren luontopolun pituus on 1,2 kilometriä ja polun varrella on 17 luontorastia infotauluineen.

Eikä lähiluontolista lopu tähän. Uskelanjoen varrella voi käydä katsomassa Moisionkoskea lähellä keskustaa, Rekijoen Myllykoskea yläjuoksulla päin tai Tyrynkoskea. Näiden kuten kaikkien muidenkin sijainti kerrotaan Salon kaupungin nettisivuilla (ks. linkki jutun lopussa).

– Koskiluonnon ystävien suosikkikohde on Perniön Latokartanonkoski, jota moni kehuu ja joka tuottaa jatkuvasti hienoja somepostauksia, Hilpi Tanska lisää.

Latokartanonkosken etenkin keväisin näyttäviä kuohuja voi seurata 1,5 kilometrin luontopolulta, jolla on kaksi joen ylittävää siltaa sekä vanhan myllyn rauniot.

Ei pidä myöskään unohtaa moninaista ja yhteensä yhdeksän kilometristä Tupurin ulkoilupolkuverkostoa sekä saman alueen maastopyöräilyreitistöä. Tupuri on suosittu ulkoilupaikka, mutta yhdeksälle kilometrille polkuja mahtuu kyllä, kunhan ei puuskuta kanssaliikkujien niskaan tai vasten kasvoja.

– Tupurin reitiltä muuten pääsee maastopyöräreitin kautta todella hienolle näköalapaikalle, josta näkee yli Salon keskustan Vuohensaareen ja Halikonlahdelle, Tanska vinkkaa.

Yksi hieno paikka on Vuohensaaren vieressä oleva Vaisakon luontopolku.

– Vaisakon luontopolulle pääsee parkkipaikalta helposti ja Vaisakon luonto isoine tammilehtoineen on etenkin keväällä sini- ja valkovuokkojen kukkiessa todella hieno paikka! Myös Märynummen retkeilyreitti, joka on 5,5 kilometriä ja mitä ylläpitää Märynummen kyläyhdistys, on hieno.

Heille, jotka ulkoilevat omia polkujaan, Salon keskustaa reunustavat monet mäet tarjoavat näköaloja ja elämyksiä. Näitä ovat esimerkiksi Pahkavuoren Pahkavuori ja Vuorenmäki, Karjaskylän Silpasmäki, Aarnionperän Aronmäki, Tammenmäki ja Katinkallio sekä Perniöntien varren Toravuori ja Ilmusmäki, mistä löytyy myös pieni luola.

Ulkoilla voi tätäkin urbaanimmin: Saloon on tehty viime vuosina monia ulkokuntosaleja, joissa voi vahvistaa lihaksiaan taivaan alla. Näitä on muun muassa urheilupuistossa, Tupurissa, Salonjoen varrella musiikkiopiston vieressä, Melassuolla, Suomusjärven ja Halikon Kärävuoren kuntoratojen yhteydessä. Kuntoiluvälineitä löytyy myös Kiskon Kaukurin urheilupuistosta ja Isohärjänmäen kuntoradalta.

Entäpä retkikohteet kauempana? Vaihtoehtojen kirjo sen kuin laajenee. Teijon kansallispuisto on itsestäänselvyys, mutta ei siitä tässä yhteydessä enempää.

– Yksi hyvä, vähän pidempi reitti lähtee urheilupuistosta Kirjakkalaan: kilometrejä on yhteen suuntaan 21, mutta reitille voi lähteä monesta paikkaa, Tanska vinkkaa.

Urheilupuisto–Kirjakkala -reitillä on lähtöpaikkoja muun muassa entisen AMK:n parkkipaikalta Ylhäisentie 2:sta ja Viitankruunun tai Lehmijärven parkkipaikalta, jonka uimarannalle on rakennettu uusi isohko leikkipaikka lapsille.

Tanska nimeää yhdeksi suosikikseen Helisnummelta Hämeenkyläntien kettingille asti ulottuvan noin kolmen kilometrin osuuden reitistä:

– Se on kiva, metsäinen pätkä, jossa on myös korkeuseroja, näköalapaikka ja vähän edempänä seurakunnan laavu lähellä Lehmijärveä. Lehmijärven ja Kirjakkalan välinen osuus sopii hyvin pyöräilijöille, Tanska sanoo.

Kirjakkalassa reitin voi yhdistää kansallispuiston kymmenien kilometrien polkuverkostoon.

Uusimpien reittien joukkoon lukeutuu Kiikalan Hyyppäränharjun luontopolku, josta Salon liikuntapalvelut ja Metsähallitus ovat tekemässä käyttöoikeussopimusta. Natura-alueella sijaitsevasta Kultalähteestä kertoo kyltti Oinasjärventiellä, noin neljä kilometriä Kiikala-Suomusjärventien risteyksestä.

– Se on omasta mielestäni Salon kaunein hienoine ja isoine harjuineen ja Kultalähde-lampineen, Hilpi Tanska sanoo.

Polku on 2,7 kilometriä pitkä. Lähtöpaikalle ollaan tekemässä tänä vuonna parkkipaikkaa, mutta se ei ole vielä valmistunut.

Itse Kiikalan Kultalähde on pieni, noin 2–3 metriä syvä ja kirkasvetinen lampi. Perimätiedon mukaan lähde on ollut uhrilähde. Legendan mukaan lähteessä on vertaansa vailla oleva aarre, jonka voi vain vilpitön ja vaitonainen ihminen nostaa. Aiheesta on kirjoitettu Salkkariin oma jutunsakin. (SSS 14.7.2013)

Kävely tai (maasto)pyöräily ei ole ainoa vaihtoehto lähiretkeilyyn. Melonta tarjoaa hiljaisen tavan kokea vesiluonto läheltä ja toisesta perspektiivistä. Varsinainen melontakausi tekee vasta tuloaan, mutta ainakaan tänä keväänä jäät eivät estä aloittamasta vaikka heti.

Melontareittejä on tarjolla 130 kilometriä.

Lähellä olevan melontaelämyksen voi aloittaa vaikkapa parkkipaikalta Vuohensaaren sillan ali ylös Halikonjokea.

– Vesireitti Åminnen kartanon sillan tienoille on helppo, kulttuurihistoriallinen ja kaunis, Hilpi Tanska sanoo.

Tieteellisesti todistettua hyvinvointia luonnosta

Metsän ja luonnon parantava voima tiedetään ympäri maailmaa. Raitis ilma tekee hyvää ja liikkuminen vaihtelevassa maastossa kohottaa kuntoa. Jo viiden minuutin oleskelu luonnossa alentaa stressitasoa ja laskee pulssia. Kun luonnon helmassa viettää aikaa muutamia päiviä, piristyy immuunijärjestelmä.

Metsällä on tunnetusti mielialaa ja sosiaalisuutta piristävä vaikutus. Se juontaa juurensa jo esihistoriaan. Vihreys on aina tarkoittanut vettä ja ravintoa, metsä on tarjonnut suojaa.

Japanissa lääkärit määräävät potilaille metsäkylpyjä; niissä on mukana puiden öljyjen aromaterapeuttinen vaikutus.

Tutkimustietoa luonnon parannusvoimasta:

– Liikunta luonnon epätasaisessa maastossa, kiipeilypuineen ja kallioineen, kehittää lasten koordinaatiota ja tarjoaa rakennettua ympäristöä rajattomammat mahdollisuudet luovien leikkien kehittämiseen. (Fjørtolf, 2001)

– Toipuminen stressistä alkaa jo lyhyen luonnossa oleskelun jälkeen. Verenpaine laskee ja syke rauhoittuu. (Hartig ym. 2003)

– Leikkauspotilaat toipuvat nopeammin luontoon antavan ikkunanäkymän ansiosta. Myös pelkät luontokuvat edistävät toipumista (Ulrich, 1984)

– Pidempiaikainen luonnossa oleskelu tehostaa immuunijärjestelmän toimintaa, minkä vaikutus on myös ennaltaehkäisevää. (Li, 2010)

– Luontoympäristö ruokkii ei-tahdonalaisen tarkkaavaisuuden aktivoitumista, minkä on todettu parantavan keskittymiskykyä. (Kaplan, 1995)

– Mitä vihreämpi elinympäristö AD/HD-lapsella on, sitä vähemmän tällä esiintyy keskittymishäiriöitä. (Faber ym. 2009)

– Luontoympäristö edistää positiivisten tunnetilojen syntyä sekä prososiaalista käytöstä (käytöstä, jolla on myönteisiä vaikutuksia muihin). (Kuo ym. 2001, Weinstein ym. 2009)

– Ympäristökasvatustutkimuksessa on havaittu, että ympäristövastuullisen käytöksen on havaittu rakentuvan oleellisesti positiivisen luontosuhteen varaan. (Wells ym. 2006)