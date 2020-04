Salon sähköpotkulautabisnes ei ollutkaan roskapostia

Salo polkaisi pääsiäissunnuntaina suomalaisten suurkaupunkien joukkoon. Ainakin, jos mittapuuna on mahdollisuus vuokrata sähköpotkulauta suoraan kadulta käyttöönsä. Aiemmin vuokramahdollisuus on ollut vain pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa, mutta Salon lisäksi myös ainakin Jyväskylä on tuomassa potkulaudat katuvaansa vielä kuluvan kevään aikana.

Salossa sähköpotkulautabisneksen takana on Jan Jaakkola, jonka Kulkupeli-niminen yritys on vuokrannut viime vuosina myös peräkärryjä, auto- ja venetrailereita, henkilö- ja pakettiautoja sekä kylpytynnyreitä. Ajatus sähköpotkulautojen tuomisesta Saloon syntyi viime syksynä osin sattuman kautta.

– Huomasin, että ulkomailta oli tullut sähköpostia, jossa tiedusteltiin halukkuutta lähteä vuokraamaan sähköpotkulautoja Salossa. Luulin ensin sitä roskapostiksi. Sitten kun luin viestin tarkemmin, huomasin, että siinä oli ihan tosi kyseessä, Jaakkola naurahtaa.

Kun sähköposti oli luettu, alkoi Jaakkola laskeskella, miten sähköpotkulautojen vuokraaminen voisi kannattaa Salon kokoisella talousalueella. Lopulta hän päätyi ratkaisuun, jossa pääsiäisenä keskustan kaduille rullattiin yhteensä 120 sähköpotkulautaa. Toinen samanlainen satsi on tulossa vielä ennen juhannusta.

– Parin kuukauden kuluessa. Kuulostaa se varmasti äkkiseltään riskiltä, mutta on tässä laskelmia tehty, miten toiminnasta tulee kannattavaa. Ja jos ei kannata, niin sitten valellaan voita vain vähän vähemmän leivän päälle, Jaakkola hymyilee.

Yrittäjän asenteesta sähköpotkulautabisnes ei todennäköisesti ainakaan jää kiinni. Jaakkola kertoo vastaavansa itse kaikkien sähköpotkulautojen huoltamisesta, lataamisesta ja seurannasta.

– Niin olen laskenut, että kyllä näiden pitäisi yksi ihminen ainakin työllistää. Toki siinä sitten riittääkin hommaa, mutta ei tässä yrittäjänä työtunteja ole varaa laskea. Sellaisia päiviä tehdään kuin tarve on, hän miettii.

Millainen laite salolainen vuokrasähköpotkulauta sitten on? Ajopelin huippunopeus on rajoitettu 23 kilometriin tunnissa, ja sen akku kestää ajoa noin 30 kilometrin matkan.

– Minä painan 120 kiloa ja pääsin täydellä akulla 26 kilometriä. Eli sen perusteella uskallan väittää, että arviot pitävät paikkansa, Jaakkola vahvistaa.

Pitkälle toimintasäteelle saattaakin tulla tarvetta, sillä salolaisella sähköpotkulaudalla pääsee tarvittaessa jopa Pertteliin asti. Laitteiden toiminta-alue kattaa siis keskustan lisäksi myös lähikylät, kuten Halikon, Märynummen, Perttelin ja Inkereen.

Pääsiäissunnuntaina ajoja kertyi Jaakkolan mukaan ”kymmeniä”, mutta jo maanantaina ajojen määrä nousi sataan.

– Se on ollut positiivinen alku, ja positiivista on ollut palautekin toistaiseksi. Niin olen laskenut, että jokaisen sähköpotkulaudan pitäisi vuorokauden aikana liikkua edes kerran. Sitten toiminta alkaa olla kannattavaa.

Entä miten korona-aikana laitteiden hygienia on otettu huomioon?

– Kun käyn keskustassa siirtämässä tai päivittämässä laitteita, desinfioin ajokahvat. Kun taas tuon sähköpotkulautoja yrityksen tiloihin latausta, huoltoa tai päivitystä varten, pesen kaikki potkulaudat perusteellisesti. Sen lisäksi on tietysti toivottavaa, että ihmiset käyttäisivät ajaessaan kypärän lisäksi myös hansikkaita. Jo pelkästään turvallisuudenkin takia, Jaakkola neuvoo.