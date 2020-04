Salon sairaalahankkeesta tingittiin 28 miljoonaa euroa

Salon sairaalahankkeen kustannusarviosta on tingitty talven aikana peräti 28 miljoonaa euroa pois.

Hankkeen hinnaksi laskettiin vielä syksyllä 85 miljoonaa euroa. Salon kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pitivät hintaa liian kalliina, ja sairaalan toimintaa on suunniteltu yhdessä uudelta pohjalta. Nyt sairaalahankkeen hintalappu on kutistunut 57 miljoonaan euroon.

Salon vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Niemelä ja Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen vakuuttavat, että leikatullakin kustannusarviolla Saloon saadaan hyvä uusi sairaala.

– Seutukunnan ja maakunnan tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen maakunnan kakkosairaala, Jari Niemelä määrittelee.

Sairaalahankkeen hintaa on saatu laskettua eniten sillä, että viisikerroksiseksi suunniteltu uudisrakennus on pienentynyt nelikerroksiseksi. Laajennusosan hinta putosi 45 miljoonasta 27 miljoonaan euroon.

Sairaalahanke on pienentynyt kauttaaltaan noin 3 000 neliömetrillä. Osa suunnitelluista yhden hengen huoneista on muutettu kahden hengen huoneiksi.

– Alkuperäisessä suunnitelmassa on mietitty ehkä liikaa erikoissairaanhoidon tarpeita. Siksi oli paljon yhden hengen huoneita, jotka ovat kalliita rakentaa. Esimerkiksi osalle terveyskeskuksen potilaista on perusteltua olla useamman hengen huoneita. Osa on nyt muutettu sellaisiksi, ja sillä saimme yhden kerroksen pois, Petri Virolainen kertoo.

Jari Niemelän mukaan sairaalan suunnitelmia on käyty läpi yhdessä sairaalarakentamiseen erikoistuneen konsultin kanssa.

– Yhdessä on löydetty järkeistämisen paikkoja, ja tuotantotaloudellisen järkeistämisen ansiosta myös hintalappu laski.

Salon uuden sairaalan suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös käyttökustannuksiin. Tavoitteena on, etteivät kustannukset kasva uuden sairaalan myötä.

Sairaalan kokonaiskustannukset olivat viime vuonna 64 miljoonaa euroa. Palvelujen tarpeen ennustetaan kasvavan seitsemällä prosentilla vuoteen 2023 mennessä, jolloin laajennusosa otetaan käyttöön.

– Tällä hetkellä erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto toimivat erikseen. Jatkossa toiminnot on aidosti integroitu, ja konsepti on mietitty uudelleen, Jari Niemelä kertoo.

Uusi sairaala vaikuttaa Salon elämään myös sairaalanmäkeä laajemmalla alueella. Toimintaa on tarkoitus kehittää siten, että erikoissairaanhoidossa olevat potilaat ohjataan entistä nopeammin jatkohoitoon tai kotiin. Vuodeosastopaikkoja vähennetään.

Jari Niemelän mukaan tämä tarkoittaa, että osaamista pitää lisätä esimerkiksi kotisairaanhoidossa, vanhuspalveluissa ja kuntoutuksessa. Hoitajavastaanottoja ja moniammatillisia poliklinikoita vahvistetaan. Lisäksi kehitetään digitaalisia palveluita.

Toiminnallisilla uudistuksilla lasketaan kertyvän säästöä noin 31 miljoonaa euroa vuosina 2023–2030.

– Säästöpotentiaali on yli puolet hankkeen kokonaiskustannuksista, Jari Niemelä vertaa.

Petri Virolaisen mukaan Salon uutta sairaalaa on mietitty laajemmin kuin pelkän Salon seudun tarpeisiin. Salossa käy jo nyt potilaita esimerkiksi Turun seudulta.

Tulevaisuudessa leikkaustoiminta ja ympärivuorokautinen lääkäripäivystys jatkuvat Salossa, ja maakunnan kakkossairaala palvelee laajaa aluetta.

– Uusien tilojen suunnittelussa on otettu huomioon, että niitä pystytään myös joustavasti muuttamaan tarvittaessa, Virolainen sanoo.

Salon sairaalan toiminnallinen suunnitelma tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käsiteltäväksi ensi tiistaina. Salon kaupunginhallitus saa suunnitelman eteensä 4. toukokuuta.

Seuraavaksi edessä on hankesuunnitelman teko, ja syksyllä koko paketin pitäisi olla lopullisesti hyväksyttävänä sairaanhoitopiirin valtuustossa. Laajennusosan rakentamisen pitäisi alkaa näillä näkymin vuonna 2022.

Jari Niemelän mukaan hanke on hyvässä myötätuulessa. Investoinnille on saatava hyväksyntä myös valtiovallalta, ja siksi suunnitelmaa on käyty esittelemässä esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.).

– Ministeri piti hanketta hyvänä ja näki, että suunnitelma käy esimerkiksi muillekin toimijoille Suomessa, Jari Niemelä sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.