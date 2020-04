Salon Teatterin Puhdistus-näytelmä ostettiin 51 kertaa videopalvelussa – lähes puolet katselijoista Helsingistä

Salon Teatterin viime syksyn ohjelmistoon kuulunut Sofi Oksasen Finlandia-palkittu Puhdistus ostettiin katsottavaksi pääsiäisen aikaan 51 kertaa. Salon Teatteri tarjosi ihmisille mahdollisuuden katsoa Tapio Väntsin ohjaama näytelmä netissä 10 euron hintaan pitkäperjantain ja pääsiäismaanantain välisenä aikana. Näytelmä oli katsottavissa Vimeo-videopalvelun kautta.

– Lukuun voi olla tosi tyytyväinen. Pääsimme tavoitteeseen, mahtava juttu, Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius iloitsee.

Katselukertoja näytelmällä oli kaikkiaan 146.

– Katsojista lähes puolet oli Helsingistä. Sitten tulivat Espoo, Tampere, Turku ja muutama Salosta. Näytelmää katsottiin myös Saksasta. Mahtavaa, että isoista kaupungeista oli katselijoita paljon.

Saloniuksen mukaan teatterille jää videoesityksestä käteen tekijänoikeuskorvausten jälkeen ”muutama sata euroa”.

– Ei tämä kauhean kaupallista toimintaa ole, mutta tärkeintä on, että olemme teatterina aktiivisia, olemme näkyvissä ja tarjoamme tällaista toimintaa tällaisina aikoina. Sanoma on tässä tärkeämpi kuin taloudellinen hyöty. Toki tässä tilanteessa jokainen penni on enemmän kuin tervetullut, Salonius sanoo.